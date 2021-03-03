Задержаны руководители исправительной колонии №6 и СИЗО-1 Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжаются громкие задержания в ГУФСИН. Напомним, на днях под домашний арест отправили экс-начальника ангарской исправительной колонии №15. А теперь стало известно о задержании руководителей исправительной колонии №6 и СИЗО-1 Иркутска.

- Начальник оперативного отдела иркутского СИЗО-1 задержан в рамках расследования уголовного дела о противоправных деяниях со стороны осужденных в отношении другого осужденного, - объяснили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

Уточним, что речь идет о факте сексуального насилия над 31-летним осужденным, которые выявили сотрудники ФСИН России во время проверки в январе этого года. Тогда, с различными травмами, пострадавшего экстренно госпитализировали в областную больницу.

- Что касается начальника ИК-6, то его задержали также в рамках уголовного дела о противоправных деяниях со стороны зэков в отношении другого заключенного, - рассказали в ведомстве.

- Ему предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий", - уточнили в СУ СК России по Иркутской области. - начальник колонии свою вину не признал. Решается вопрос о заключении его под стражу. А вот заместитель начальника ИК-6 уже отправлен под стражу.

Добавим, что масштабная проверка центрального аппарата ФСИН России в Иркутской области продолжится до тех пор, пока расследование этих громких дел не окончится, и виновные понесут наказание. Добавим, что к выяснению всех причин этих преступлений уже подключился следственный комитет.

Кстати в СК уже пояснили, за что задержан бывший начальник колонии №15 Ангарска, которая прославилась весной 2020 года на всю страну из-за произошедшего бунта заключенных. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий". Выяснилось, что в январе 2017 года начальник ангарской ИК-15, превышая свои должностные полномочия, за счет средств федерального бюджета, выделенных ФКУ ИК-15, оплатил проведение лесопатологического обследования, не принадлежащего учреждению лесного участка, на общую сумму более 700 тысяч рублей. Это повлекло нарушение законных интересов организации и охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий

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