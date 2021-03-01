За что задержан экс-начальник ангарской колонии №15, рассказали в СК

Бунт в ангарской колонии №15 в апреле 2020 года. Фото: СУ СК России

Следователи рассказали подробности уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-начальника ангарской исправительной колонии №15, которая прославилась весной 2020 года на всю страну из-за произошедшего бунта заключенных. «Комсомолка» рассказывала, что 26 февраля мужчину поместили под домашний арест, обвинив в превышении должностных полномочий. Преступление вскрылось благодаря работе УФСБ по Иркутской области и УСБ ГУФСИН Приангарья.

- Выяснилось, что в январе 2017 года начальник ангарской ИК-15, превышая свои должностные полномочия, за счет средств федерального бюджета, выделенных ФКУ ИК-15, оплатил проведение лесопатологического обследования, не принадлежащего учреждению лесного участка, на общую сумму более 700 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Это повлекло нарушение законных интересов организации и охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий".

Сейчас следователи выясняют все подробности преступления. Известно, что под домашним арестом мужчина пробудет как минимум до апреля 2021 года. Кстати, как рассказали «КП-«Иркутск» в ГУФСИН Иркутской области, обвиняемый не исполняет обязанности начальника ангарской колонии №15 с сентября 2020 года.

Пожар в ангарской ИК-15 во время бунта. Фото: очевидцы

Ну а мы еще раз напомним нашумевшую на всю страну историю про бунт в ИК-15, который произошел в апреле 2020-го. Началось все вечером, 9 апреля, когда перед командой «Отбой!», заключенный с отрицательной характеристикой, который содержался в штрафном изоляторе, внезапно отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, ругаться на них матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и напали на охранника, который попытался их успокоить.

В тот же вечер, администрации колонии удалось взять ситуацию под контроль. Однако, на следующий день беспорядки вспыхнули вновь. Заключенные устроили на территории колонии крупный пожар. Подавить бунт удалось только после привлечения спецназа.

Организаторов и участников бунта вскоре установили. Подсчитали и нанесенный пожаром ущерб. Оказалось, что огонь уничтожил объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа.

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