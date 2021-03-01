Экс-начальник ангарской колонии №15, в которой произошел бунт заключенных, отправлен под домашний арест

Пожар в ангарской ИК №15 в апреле 2020 года. Фото: очевидцы

Бывший начальник ангарской исправительной колонии №15, которая прославилась весной 2020 года на всю страну из-за произошедшего бунта заключенных, сам оказался под следствием. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Мужчине уже избрали меру пресечения.

- 26 февраля его поместили под домашний арест, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска. – Он проходит по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Напомним, бунт заключенных, который произошел в ИК №15 10 апреля 2020 года обсуждали по всей стране. Ведь продолжался он на протяжении двух суток. Началось все вечером, 9 апреля, когда перед командой «Отбой!», заключенный с отрицательной характеристикой, который содержался в штрафном изоляторе, внезапно отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, ругаться на них матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и напали на охранника, который попытался их успокоить.

Бунт продолжался две суток. Фото: СК России

В тот же вечер, администрации колонии удалось взять ситуацию под контроль. Однако, на следующий день беспорядки вспыхнули вновь. Заключенные устроили на территории колонии крупный пожар. Подавить бунт удалось только после привлечения спецназа.

Организаторов и участников бунта вскоре установили. Подсчитали и нанесенный пожаром ущерб. Оказалось, что огонь уничтожил объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школ

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