Концертный зал в Иркутске: каким его видят Денис Мацуев, Илмар Лапиньш и Александр Филиппов

Такой может быть новая сцена, к примеру, на Декабрьских Событий. Эскиз предоставил архитектор Евгений Третьяков.

Куда сегодня в Иркутске можно сходить на концерт? В музыкальный или драматический театр, в филармонию и органный зал… Все они по-своему хороши, вот только современного, с отличной акустикой, так скажем, специализированного концертного зала в столице Восточной Сибири нет. А между тем в городе есть прекрасные коллективы и исполнители, к нам приезжают из столицы и даже из других стран музыканты с мировым именем. И как показывает практика, иркутский зритель с удовольствием ходит на концерты. Об этом говорит тот факт, что билеты всегда раскупаются, и порой в день старта продаж, как, например, на фестиваль «Звезды на Байкале».

Сегодня под строительство концертного зала в Иркутске рассматривается несколько площадок. Одна из последних, предложенных архитектурным сообществом, - на улице Декабрьских Событий, в районе площади Конституции. Специалисты сделали заявочный эскиз и посчитали, что место в самом сердце города может стать культурным центром. Решение, безусловно, за главой региона.

Вопрос, признаемся, очень непростой, но общественность просит все же не сбрасывать со счетов эту инициативу, которая может быть реализована в том числе.

А пока мы спросили известных иркутян, каким они видят концертный зал и не потеряли ли надежду?

Денис МАЦУЕВ, всемирно известный пианист, народный артист России:

Нас ждет Тойота

- Понимая тот интерес, который сейчас есть к классической музыке, концертных залов в России, конечно, недостаточно. Знаете, я не завистливый человек, но каждый раз, когда до пандемии гастролировал по Японии или Китаю, меня по-хорошему раздирала зависть, потому что там в любом городе возведен практически космический корабль, в котором есть оперный и балетный залы, концертный зал классической музыки...

Нельзя сказать, что у нас плохо. Есть потрясающие примеры. За последние 10 лет появились уникальные залы в Петербурге, это Мариинка-2 и Мариинка-3, феноменального класса Зарядье в Москве, а еще в Омске; отреставрированы залы в Красноярске и Новосибирске; в комфортных условиях можно выступать в Белгороде; скоро введут объект в Сочи, который будет делать акустик Ясухиса Тойота. Перечислять можно долго: во Владивостоке открыт новый театр, который строили корейцы, в Астрахани; в Оренбурге филармонический зал уходит на реконструкцию… И все равно этого недостаточно, потому что все филармонии в регионах требуют, как правило, либо капитального ремонта, либо строительства нового здания, как, например, в Екатеринбурге, его презентацию мы с губернатором делали на культурном форуме в Петербурге. Там будет построено уникальное сооружение с тремя залами в центре города.

Иркутск уже столько лет ждет этого события. Мы посчитали: за то время, что проводится фестиваль «Звезды на Байкале», в регионе сменилось восемь губернаторов, с каждым из них были планы и новые места под строительство зала. Но надежда все-таки есть. В этот раз мы неоднократно в рамках нашего фестиваля встречались с Игорем Ивановичем Кобзевым, и главной повесткой был концертный зал. Хорошая площадка, на мой взгляд, это Чертугеевский полуостров. Она мне нравится. У этого места большая перспектива. И думаю, это замечательная история, которая имеет шанс воплотиться в реальность.

Верю в энтузиазм, верю, что мы будем поддержаны, что появятся инвесторы, потому что самое главное - нас ждет Тойота! Уже столько лет и с такой стойкостью. Это уже дело чести, понимаете, все, что зависит от меня, я делаю.

Денис Мацуев рассказал, что в России много достойных концертных залов, но этого еще недостаточно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Илмар ЛАПИНЬШ, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра:

Я оптимист и думаю, что все сбудется

- Чтобы в Иркутске был концертный зал, прежде всего должна быть высокая школа музыкантов: консерватория, институт или академия - тогда будет кому играть. А играть в Иркутске, слава Богу, есть для кого, потому что наша публика не сравнима ни с какой другой.

По моему мнению, зал должен быть мультифункциональным, чтобы была возможность делать концерты и оперные спектакли, с оркестровой ямой, которая опускается и поднимается, и, конечно, хорошей акустикой. Я знаю, что Денис Леонидович Мацуев приглашал самого лучшего акустика мира - господина Ясухиса Тойоту (известный специалист акустического проектирования театральных и концертных залов, приезжал в Иркутск в 2012 году), и очень надеюсь, что зал будет…

Хотя знаете, когда я приехал в Иркутск, мне говорили, что через два года будет концертный зал. Прошло 12 лет, но… Я оптимист, думаю, что все получится. Где может быть построен зал? Могу только сказать, что во всем мире оперный театр - это самый центр города.

Илмар Лапиньш говорит о том, что важна школа классической музыки. ФОТО: с официального сайта филармонии.

Александр ФИЛИППОВ, музыкант, руководитель ансамбля «Доктор Джаз»:

Универсальный и современный

- Я как организатор всяческих мероприятий, фестивалей и концертов считаю, что Иркутску нужен концертный зал, но он должен быть универсальным - для исполнителей самых разных направлений. Отмечу, что площадка филармонии, при всем к ней уважении, специфична, там невозможно проводить качественные концерты. Здание не приспособлено для современных форматов: зал старый, рядом ездят трамваи и этот звук доносится до зрителей… Нет хорошего оборудования, инфраструктуры.

В идеале, конечно, это должен быть современный комплекс с большим пространством для создания достойных условий. Чтобы артисты добирались быстро и удобно, размещались в многочисленных гримерках, имели репетиционные помещения и т.д. И плюс сам зал, рассчитанный на количество зрителей от тысячи до полутора тысяч.

Отмечу, что хорош наш музыкальный театр, но он «заточен» под постановки, а для концертного зала сегодня предъявляются совершенно другие требования, изначально он должен быть спроектирован под эти цели.

Александр Филиппов за то, чтобы зал был универсальным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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