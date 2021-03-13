Костя Цзю в Иркутске заявил, что хочет сделать себе обрезание косички на аукционе за 1 млн. $. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске Костя Цзю, известный боксер, трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира среди профессионалов, будет два дня. Он проведет открытые мастер-классы и автограф-сессии. Ожидаются спарринги с боксерами из Иркутской области, встречи с юными спортсменами. Впрочем, первая же встреча любимца публики с поклонниками закончилась неожиданно. Костя Цзю заявил, что хочет сделать...обрезание своей знаменитой косички. КП-Иркутск рассказывает подробности.

-Столько лет не выступаю, обрезание косички, что ли сделать? Рука не поднимается! Но есть одно желание, могу поделиться с вами, - сказал Костя Цзю. - У меня в планах сделать обрезание косички, я ее продам на публичном аукционе. А деньги запущу в строительство зала. Мне для себя ничего не надо, но зал построю. Начальная цена лота - миллион долларов.

Та самая косичка Кости Цзю. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Костя Цзю рассказал публике и историю появления этой косички.

-Помните 1988 год? Я пришел в парикмахерскую и говорю - мне нужна косичка, - рассказал он. Понятно, что все мастера посмотрели на 19-летнего парня, мягко сказать, с недоумением. -Тогда так не делали. Ну, пришел домой, и разговор с матерью. Говорю ей: "Мам, знаешь, я кому-то плохо делаю? Нет. Я кого-то унижаю? Нет. Я так хочу...Когда я приехал в сборную, мне и там сказали - это что такое, что за косичка, уходи из команды. Я в ответ - я выигрываю у всех, как вы можете меня не взять?

Тогда Костя Цзю искренне считал, что косичка, которая позволяет выделяться из толпы -это "против системы". На самом деле, как он сейчас сам признает, так рождался его неповторимый стиль, его бренд.

Костя Цзю, два года назад отметивший 50-летний юбилей, давно ушел из большого спорта, но до сих пор невероятно популярен, а его улыбку узнают все и везде. Напомним, как профессионал он провел 34 боя, при этом проиграл только 2, а в 25 одержал победу нокаутом. На любительском ринге у него 270 боев и 259 побед. В 1992 году Костя Цзю вместе с семьей переехал в Австралию, но в 2009-м вернулся в Россию. В 2013 году он развелся после 20 лет брака, через два года женился во второй раз. Возвратившись на родину, он занялся общественной деятельностью и тренировал известных боксеров, среди которых — Денис Лебедев и Александр Поветкин.

2021-й в Иркутске объявлен Годом спорта. Это начинание поддержала торговая сеть "Слата", которая и пригласила в город знаменитого боксера.

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