«Ух, какой сумасшедший ветер»: Костя Цзю застрял в иркутском аэропорту из-за непогоды

Костя Цзю во время мастер-класса в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ураганный ветер силой в 25 м/с, который обрушился на Иркутск в ночь на 14 марта едва не сдул даже двукратного чемпиона Европы, абсолютного чемпиона мира среди профессионалов боксера Костю Цзю. Спортсмен, который приезжал в столицу Приангарья со своим мастер-классом, на обратном пути вынужденно застрял в аэропорту Иркутска. Его рейс в Москву задержали из-за непогоды.

Впрочем, сам Костя Цзю не сильно расстроился. Пока было время, он вышел на улицу и начал снимать видео, чтобы показать подписчикам, какой суровой бывает весна в Сибири. Порывы ветра, боксер ласково назвал «последними отголосками зимы».

- Хотели вылететь пораньше, но не получилось, - говорит Костя Цзю. – Ух, какой сумасшедший ветер. Придется еще немного посидеть. Спасибо зима. Надеюсь больше в этом году не увижу последние моменты зимы.

Костя Цзю в иркутском аэропорту. Фото: скриншот с видео, страница Кости Цзю в инстаграм

Напомним, из-за сильной метели в Иркутской области утром, 14 марта 78 населенных пунктов остались без света. На Байкале порывы ветра и вовсе составляли 35 м/с. В Иркутске с одного из домов оборвало куски обшивки. Сейчас ветер в столице Приангарья уже стих. Коммунальщики устраняют последствия.

Кстати, о время этой поездки в Иркутск, Костя Цзю сделал важное заявление. Боксер рассказал, что хочет сделать...обрезание своей знаменитой косички. За миллион долларов.

-Столько лет не выступаю, обрезание косички, что ли сделать? Рука не поднимается! Но есть одно желание, могу поделиться с вами, - сказал Костя Цзю. - У меня в планах сделать обрезание косички, я ее продам на публичном аукционе. А деньги запущу в строительство зала. Мне для себя ничего не надо, но зал построю.

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