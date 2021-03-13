Костя Цзю раскрыл секреты своих побед и рассказал, как стать чемпионом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Самое главное, что у меня было в детстве - это дисциплина. Я за свою жизнь не опоздал ни на одну тренировку". Известный боксер, трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю на встрече в Иркутске с поклонниками рассказал о том, как достичь высот. Правду.

-Все в ваших силах, - сказал Костя Цзю, имя которого давно стало синонимом победы. За время своей спортивной карьеры он практически не знал проигрышей, а большинство побед на профессиональном ринге одержал нокаутами. - Всего можно достичь, любого результата. Стать чемпионом мира, олимпийских игр. Главное - это не то, что вокруг вас, главное - это то, что у вас в голове. Если у вас есть желание, хотение, стремление к достижению цели - нет ничего невозможного.

Удар. Удар, Еще удар, опять удар. И вот... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Костя Цзю вспомнил и свой путь к победам.

-Я был в Лас-Вегасе, жил в высотке, высоко-высоко, - вспомнил он. - И вот, когда я выиграл, подошел к окну, смотрю - а весь Лас-Вегас передо мной светится. И я говорю: "Это все мое!"

Чем не мечта? Мечта. Но...

Он учил юных спортсменов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

-Вот вам первый урок на сегодня, - сказал на встрече в Иркутске юным спортсменам Костя Цзю. - Вы приходите домой и начинаете с работы. Не один удар, не два удара отрабатываете. Ну, для начала - тысячу. Потом - больше.

И до сих пор ловок и быстр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это уже - о том, что одного стремления к цели мало. Нужна большая, тяжелая работа. А спорт- это тяжелая работа. Сегодня у иркутян была возможность исполнить свою мечту и вживую увидеть легенду мирового бокса. Профессиональный спортсмен провел открытые мастер-классы, автограф-сессии и спарринги.

Не обошлось и без неожиданностей. Костя Цзю заявил, что хочет сделать...обрезание своей знаменитой косички. За миллион долларов.

Та самая знаменитая косичка, которую Костя Цзю грозит обрезать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

-Столько лет не выступаю, обрезание косички, что ли сделать? Рука не поднимается! Но есть одно желание, могу поделиться с вами, - сказал Костя Цзю. - У меня в планах сделать обрезание косички, я ее продам на публичном аукционе. А деньги запущу в строительство зала. Мне для себя ничего не надо, но зал построю. Начальная цена лота - миллион долларов.

Тренировка от Кости Цзю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сбудется эта его идея или нет? Время покажет. А за приглашение в Иркутск Кости Цзю мы благодарны торговой сети "Слата".

Автограф для поклонников спорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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