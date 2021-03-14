Обшивку дома сорвало сильным ветром в микрорайоне Зеленый берег в Иркутске Фото: Мария КНЯЗЕВА

Затратный ремонт предстоит после сильного ветра, который обрушился на Иркутск 14 марта, дому в микрорайоне Зеленый берег. Порывы ветра просто с корнем сорвали обшивку четырехэтажного здания. Обломки обшивочного материала, а также голую стену дома сняли на видео местные жители. К счастью, никто из них не проходил мимо, когда куски отваливались и разлетались по сторонам.

Тем временем, в городе уже начали устранять последствия метели. Все службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. Так, ведутся восстановительные работы в микрорайоне Первомайском и на улице Баррикад. Южное управление ЖКС восстанавливает электроснабжение на улице Баумана. Также рабочая бригада выехала на Иркутный мост, где оборвало провода уличного освещения.

– Поступают сообщения о небольших отключениях на сетях электроснабжения,м – отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Электроэнергию оперативно восстанавливают.

Также на улицах города убирают упавшие на проезжую часть и тротуары ветки, дорожные знаки, баннеры. Магистрали и основные улицы обрабатывают противогололедными материалами. Напомним, из-за непогоды в Иркутске уже отменили праздничные гуляния, посвященные Масленице. Спасатели советуют горожанам отказаться от дальних поездок и остаться дома.

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