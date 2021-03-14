Ураган в Иркутской области 14 марта: МЧС спасли 12 туристов, которые прятались от метели в палатке на льду Байкала

Группа из 12 туристов пряталась от ураганного ветра в палатке на льду Байкала. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Если в Иркутске некоторые горожане не могли уснуть в ночь на 14 марта из-за ветра, порывы которого достигали 25 м/с, то даже страшно представить, что испытали 12 туристов, которые попали в ураганный ветер прямо на льду Байкала. Расположились отдыхающие, которые судя по всему, не читали предупреждения синоптиков и МЧС, на Малом Море у острова Огой. Каким чудом их палатки не снес ураганный ветер в 35 м/с, остается загадкой. Но, туристы сумели дозвониться в службу спасения.

- Спасатели вовремя приехали к ним на вездеходе трэкол, - рассказывают «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас отдыхающих по несколько человек вывозят на берег залива Куркут.

Спасатели еще раз предупреждают водителей, что выезд на ледовую переправу на острове Ольхон опасен. После того, как ветер 35 м/с стихнет, дорожные службы проверят состояние ледовой дороги, и движение по ней откроют. Сейчас на переправе дежурят спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники ГИБДД, которые сопровождают автомобили, а также помогают водителям, которые попали в снежный занос. Так уже удалось помочь двум автомобилистам, которые выехали с Олхона, и из-за плохой видимости потеряли ориентиры.

- Дежуривший полицейский сумел отыскать машины и сопроводить их в поселок Хужир, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области. – Никто не пострадал.

Ну а в остальных районах Приангарья продолжают устранять последствия сильного ветра. Так, в Иркутске, где порывы уже стихли, все службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. Ведутся восстановительные работы в микрорайоне Первомайском и на улице Баррикад. Южное управление ЖКС восстанавливает электроснабжение на улице Баумана. Также рабочая бригада выехала на Иркутный мост, где оборвало провода уличного освещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда закончится метель в Иркутске (Подробности)

Обшивку дома сорвало сильным ветром в микрорайоне Зеленый берег в Иркутске (Подробности)

Праздничные гуляния на Масленицу отменили в Иркутске из-за непогоды (Подробности)