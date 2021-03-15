В Забайкалье без света остались жители 54 населенных пунктов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным на утро 15 марта 54 населенных пункта в 10 районах Забайкальского края оставались без электроэнергии. В Оловяннинском, Ононском, Борзинском и Забайкальском районах края был объявлен режим ЧС. Напомним, из-за урагана, бушевавшего 14 марта в Иркутской области, Бурятии и Чите были нарушены линии электропередач и света не было в домах десятков тысяч сибиряков. Сейчас во всех районах работают бригады энергетиков.

- Ближе к 10.00 утра электроснабжение было восстановлено в Улетовском ( ближайшем к Чите - ред.) районе края, жители которого также остались без света, - уточняют данные в пресс-службе правительства Забайкальского края. -Специалисты восстанавливают подачу электричества после штормового ветра в некоторых населённых пунктах Дульдургинского, Агинского, и Балейского районов. В Александрово-Заводском районе без электричества остался районный центр, работы ведутся.

По последним данным, циклон, который мощно прошелся по востоку Сибири, сместился на Забайкальск и уходит на территорию Китая. В Забайкалье создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая оценит размер ущерба.

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