Последствия урагана в Иркутской области 14 марта: отвалившаяся обшивка домов и выключение света. Фото: Ирина БУТАКОВА

Последствия урагана в Иркутской области 14 марта устраняют уже целый день. Напомним, ураганный ветер, обрушился на Приангарье в ночь на воскресенье, 14 марта. В Иркутске порывы достигали 25 м/с. К серьезным разрушениям метель не привела, но нескольким многоквартирным домам все же потребуется серьезный ремонт. Так, ветер сорвал облицовки фасадов на улице Багратиона, Карла Либкнехта, Мельничной и Сурнова. Управляющие компании уже огородили территории. Также часть обшивки обрушилась на одном из четырехэтажных домов в микорорайоне Зеленый берег.

- Кроме этого, убираются упавшие на дорогу и тротуары ветки, дорожные знаки, баннеры. – добавили в администрации Иркутска. - Все службы города переведены на усиленный режим работы.

Еще одни последствия урагана в Иркутской области 14 марта, так это то, что жителям 78 сел и поселков Приангарья приходиться сидеть без света. Электроснабжение отключили в населенных пунктах Нижнеудинского,, Зиминского, Усольского Иркутского, Нукутского, Ольхонского, Жигаловского, Ангарского, Боханского, Аларского, Эхирит-Булагатского, Балаганского, Куйтунского, Осинского, Усть-Удинского, Черемховского районов, а также в Иркутске и Ангарске. Свет везде обещают дать к 23.00.

Ветер внес коррективы и в празднование Масленицы в Иркутске. А точнее, он ее отменил. Гуляния, которые должны были состояться на площади у Дворца спорта «Труд», а также в музее «Тальцы», отменили. Это и понятно, устанавливать столб, монтировать и сжигать чучело при ураганном ветре, крайне опасно.

Кто попал в самый эпицентр ветра, так это 12 туристов, которые отправились на Байкал. Там порывы, напомним, составляли 35 м/с. И вот от такой метели отдыхающие прятались в палатках на Малом Море у острова Огой. К счастью, они сумели вовремя дозвониться до МЧС. Спасатели приехали быстро и эвакуировали испуганных туристов на вездеходе.

Рассказал всей стране про ветер в Иркутске и знаменитый боксер Костя Цзю. Двукратный чемпион Европы и абсолютный чемпион мира приезжал в Приангарье на мастер-класс, и не смог вылетет обратно в Москву по расписанию из-за непогоды. Дожидаясь своего рейса, который задержали, спортсмен вышел на улицу и начал снимать видео, чтобы показать подписчикам, какой суровой бывает весна в Сибири.

Сейчас последствия урагана в Иркутской области 14 марта продолжают устранять. По словам синоптиков, полностью ветер в регионе стихнет только в ночь на 15 марта. А пока спасатели и полицейские призывают сибиряков отказаться от поездок на дальние расстояния на своем автомобиле и не выходить из дома.

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