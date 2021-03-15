Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: премьеры, акции, квесты, мастер-классы. Фото предоставлено Театром юного зрителя им. А. Вампилова

Ученики, на передышку! Отдых у школьников начнется в Приангарье 22 марта. Встает логичный вопрос - куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске. Семь дней ученики будут отдыхать от домашних заданий и сидения за партой. Как провести эту неделю интересно и так, чтобы было чем поделиться с одноклассниками? «Комсомолка» узнала, какие премьеры пройдут в эти дни, будут ли акции для ребят.

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: «По зеленым холмам океана»

Премьера спектакля по сказке-притче Сергея Козлова пройдет в ТЮЗе. Кто из детей иркутян не знает творчества сказочника Сергея Козлова? Знаменитые «Ежик в тумане» и «Как львенок и черепаха пели песню» - вышли из-под его пера. Но, конечно, это далеко не все его произведения. В Театре юного зрителя решили создать спектакль по притче «По зеленым холмам океана». На премьеру приглашают ребят от 7 лет.

«Плохо в лесу старому храброму Волку, одиноко в большом пустом доме. С кем ему здесь дружить? С коварной Лисой? С насмешником Филином или злой Вороной? И родилась вдруг у морского Волка мечта: построить корабль, и уплыть на нем далеко-далеко, в океан радости для объединения всей земли! Но не пускаться же одному в такое большое и опасное путешествие! И вот звучит по всему лесу его объявление: «Всем, Всем, Всем! Кто считает себя смелым и отважным, приходи записываться в мою команду!» - гласит аннотация к спектаклю.

Что ждет героев постановки, тюзовцы не разглашают. Так что, если хотите узнать, кто откликнулся на призыв Серого и чем закончилось такое необычное путешествие – спешите в театр.

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: спектакль в ТЮЗе

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: ребятам отдадут «Ключи от оркестра»

На семейный концерт приглашает Иркутская филармония. Музыка – чудесная страна. И в ней живет свои «граждане» - скрипки, балалайки, барабаны. «Ключи от оркестра» - это программа-знакомство, составленная специально для юных слушателей инструментальной музыки. 28 марта пройдет первый концерт из этой серии. Знакомить ребят будут со струнными.

- Оркестр – это сложный производственный цех, в котором неискушенному слушателю порой ничего не понятно. Рояль и скрипку опознает каждый, а как называется скрипка побольше, которую ставят на пол – уже вопрос, - говорят в Филармонии. - Какие инструменты во втором, третьем и следующих рядах, почему одни музыканты расположены справа, а другие слева?

На эти и другие вопросы ответят музыканты Губернаторского симфонического оркестра и сыграют для иркутян сюиту «Из времен Хольберга» Грига, сюиту №3 «Античные танцы и арии для лютни» Респиги. Кроме музыкантов в серии концертов «Ключи от оркестра» участвую и артисты Иркутского музтеатра.

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: концерт в филармонии

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: викторины, квесты, кормления зверей

Отлично провести время на весенних каникулах 2021 можно будет в Иркутском Зоосаде. Начиная с 25 числа, в зоопарке стартует праздничная программа для школьников. Каждый день можно будет попасть на интересные мероприятия.

Так, 25 марта, с 12.00 до 17.00 состоится квест «Про ежиков». Самых эрудированных ждут призы. В 14.00 пройдет викторина «Такие разные кошки».

В пятницу, 26 марта, опять же с 12.00 до 17.00 можно принять участие в квесте. На этот раз тема другая – «Животные Зоосада», а в 14.00 квест будет «Супергеройский».

В субботу, 27 числа, в зоосаде ждут на викторину «Ковбой». Обещают призы. В 14.00 ребятишки могут посмотреть на кормления носух, а в 16.00 – енотов.

В воскресенье, 28 марта, иркутских ребят приглашают на викторину с призами «Защитники леса». В 14.00 состоится показательное кормление лисиц, в 16.00 – сурикатов.

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: в зоосаде можно посмотреть, как кормят животных

Познавательные акции продлятся в зоосаде и после каникул, до конца месяца. 29 марта для детей проведут тематическую экскурсию «Истории наших животных». Начало в 14.00. Кроме того, также пройдет викторина «Птицы». А 30 числа в планах у зоологов квест «Детеныши» с 12.00 до пяти часов. Чтобы получить приз, придется постараться. В 14.00 начнется викторина «И накормят, и оденут и согреют человека». В последний день месяца призы будут дарить тем, что победит в квесте «Шиворот навыворот». В 14.00 можно проверить эрудицию в квесте «Зверополис».

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: в зоосаде праздничная программа пройдет с 25 по 31 марта

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: История Ильи Муромца

«Илья Муромец» - богатырская сказка, которая с успехом идет на сцене Театра народной драмы уже больше 20 лет. А рассказывает она, конечно, об Илье Муромце, но не как о персонаже русских былин, а как о конкретном человеке, родившемся в селе Карачарове под городом Муром, совершившем много ратных подвигов и ставшим монахом, а после святым. Посмотреть постановку интересно будет, как школьникам младших классов, так и подросткам, и даже их родителям – уверяют артисты.

- Былины издавна пелись и отрокам, и воинам, и князьям, и великим царям и каждый находил в них простоту и мудрость, - говорят в Театре народной драмы.

Отличительной изюминкой спектакля являются костюмы – актеры выйдут на сцену в древнерусских доспехах и кольчугах, а также шеломах.

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: спектакль в Театре народной драмы

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: цветы, ежики, веера и свободный вход

Целую серию событий для ребят придумали в Худмузее. Все филиалы Иркутского художественного музея ждут ребят во время весенних каникул. Расскажем о программах для школьников, в каждом отделении культурного учреждения. Напомним, что на любое мероприятие в музее нужно записываться, так как количество участников ограничено – для возможности соблюдения дистанции и всех санитарных норм, введенных во время пандемии.

Главное здание

Музейщики предлагают 26 марта ребятам старше 10 лет разгадать «Головоломку искусства».

- Школьников ждет интерактивная лекция с элементами сторителлинга, - рассказали в музее. – Начало в 15.00. Необходимо записываться заранее.

Учащиеся пройдут по залам старинного каменного особняка, построенного в 1905-1907 годах. Посмотрят картины из экспозиций русского, западноевропейского искусства XVII – начала XXI века, искусства стран Востока XIV–XX веков.

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: главное здание Худмузея на Ленина

Галерея сибирского искусства

Бесплатно пройти в Галерею сибирского искусства 26 марта смогут все школьники. В филиале для них пройдет акция «Школьная пятница».

- В историческом здании 1893 года постройки располагается экспозиция сибирского искусства XVII - начала XXI века, - сообщают в Иркутской художественном музее.

Ее то и смогут оценить иркутские ребята. Также там сейчас проходит выставка «Цветов изысканный мотив», приуроченная к наступлению весны, пробуждению природы и приходу тепла. Экспозиция насчитывает более 30 предметов живописи и декоративно-прикладного искусств, выполненных сибирскими мэтрами живописи в различных техниках и относящихся к различным направлениям - реализму, символизму, импрессионизму.

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: бесплатный вход в музей

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: семейные мастер-классы в Усадьбе Сукачева

Отличный вариант времяпровождения с ребенком предлагают в Усадьбе Сукачева. Художники, педагоги, мастера приглашают родителей и их чад на… совместное обучение рисованию, работе с глиной. Так, 20 числа в 13.00 можно научиться писать гуашью весенние цветы, в 13.00 и 14.30 поработать за гончарным кругом. В воскресенье, 21 числа, в 14.00 иркутских ребят могут научить рисовать ежиков или расписывать веера.

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: в Усадьбе Сукачева научат рисовать. Фото: Иркутский художественный музей

А в 14.00 28 марта вместе с педагогом Екатериной Щербаковой сибиряки нарисуют «Совушку». В это же время художница Хайтинского завода Ольга Вахрушева предлагает мастер-класс по акварельному рисунку «Рябинка».

Куда сходить на весенних каникулах 2021 в Иркутске: мастер-классы в Усадьбе Сукачева

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