Экстремал побил рекорд Гиннесса, проплыв подо льдом Байкала 80 метров

Алексей Молчанов: "Есть рекорд!" Фото: Андрей Бугай

Очередной рекорд Гиннеса побит на зимнем Байкале! Установил его один из самых знаменитых фридайверов страны, 34-летний Алексей Молчанов. 14-кратный чемпион мира и рекордсмен мира, проплыл 80 метров подо льдом Байкала. Состоялся заплыв в бухте Змеиная Ольхонского района.

- Там было очень темно, - едва отдышавшись, отвечает «КП»-«Иркутск» Алексей Молчанов на вопрос как ему было подо льдом. – А еще я слышал Байкал. Точнее его треск и гул от движения льда. Особенно классно находиться на глубине ближе ко дну. Там звуков больше.

Подготовка к заплыву. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Алексей признается, что условия во время заплыва на Байкале для него, конечно, были непривычны. Ведь обычно он ныряет в теплые воды. Например, в ноябре 2020 годафридайвер нырнул на 113 метров в Египте, побив прошлый рекорд француза Арно Жеральда.

- Нырять в толстом костюме сложнее, - продолжает Алексей Молчанов. – Но интереснее. Как я разглядел путь? Мне помогали дайверы, которые светили фонарями.

Также титулованный фридайвер объяснил, в чем главные сложности такого рекорда, и почему не каждый может повторить его достижение.

Рекорд стал 20-м в коллекции Алексея Молчанова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Погружение в холодную воду сложнее психологически и технически, - говорит Алексей Молчанов. – Нужны долгие годы тренировок. Я ныряю уже 15 лет. И каждый год я совершенствую свои навыки. Фридайвинг для меня не просто работа или хобби, а дело всей жизни. Это даже не просто спорт, а способ научиться управлять своим психологическим состоянием, расслабляться, когда это необходимо, и не зависеть от стрессовых факторов. Поэтому даже если вы не планируете ставить рекорды - базовые тренировки многое изменят в вашей жизни. Новый рекорд я бы хотел посвятить этому удивительному месту, где мы сейчас находимся. Байкал - это уникальное природное явление и живой организм, который важно сохранить для будущих поколений

Алексей Молчанов: "Я слышал звуки Байкала". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что новый рекорд стал 20-м в личной копилке Алексея Молчанова. Фридайверу-чемпиону также принадлежит мировой рекорд по погружению в моноласте в теплых водах. В 2018 году он нырнул на 130 метров в моноласте в рамках соревнований Vertical Blue на Багамских островах. Погружение на глубину сорокоэтажного дома тогда составило 3 минуты 55 секунд. А зимой 2020 он установил другой рекорд Гиннесса, проплыв подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров в моноласте.

Алексей Молчанов: "Погружение в холодную воду сложнее психологически и технически" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С задержкой дыхания и без гидрокостюма: иркутский экстремал проплыл 60 метров подо льдом Байкала (Подробности)

Москвичка установила мировой рекорд, проплыв без гидрокостюма подо льдом Байкала (Подробности)