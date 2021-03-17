Ми-8 совершил вынужденную посадку на севере Иркутской области. Фото: архив Западно-Сибирской прокуратуры. Фото: Евгений Нетёсов.

Вынужденная посадка вертолета Ми-8 в Киренском районе на севере Иркутской области произошла 17 марта в 14 часов.

Посадка вертолета оказалась необходимой. По предварительной информации, после взлета, у воздушного судна, которое вылетело из Киренска в Визерный, частично отказал двигатель. Поэтому, пилотам пришлось совершать аварийную посадку в Киренском районе, в 10 километрах от пункта назначения.

Как рассказали "КП"-"Иркутск" в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, на борту находились трое членов экипажа, два пассажира, никто из них не пострадал. К месту посадки в 200 километрах от поселка Визирный вылетел вертолет.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Выясняются все подробности инцидента.

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