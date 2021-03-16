Самолет рейсом Новосибирск-Иркутск вернулся в аэропорт после вылета из-за отказа двигателя. Фото: пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России

Возвращаться обратно в аэропорт Толмачево пришлось самолету, который вылетел из Новосибирска в Иркутск в ночь на 16 марта. Через несколько минут после взлета, у Airbus A320neo произошла техническая неисправность. Сработал датчик отказа правого двигателя. Поэтому командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в Толмачево. Никто из 154 пассажиров, среди которых был 1 ребенок, не пострадал.

- По факту аварийной посадки проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России. - Осмотр самолета уже проведен. Также свои объяснения дал экипаж. Все обстоятельства выясняются.

Добавим, что всех пассажиров вскоре отправили в Иркутск резервным бортом.

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