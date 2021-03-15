Завершены поиски двух охотников, которые полгода провели в иркутской тайге Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе с успехом завершены поиски двух охотников 45 и 67 лет. Еще в октябре прошлого года отец с сыном из поселка Соляная, отправились на промысел на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием в верховья речки Тагул. В тех знатных рыбных и пушных местах мужчины планировали пробыть до конца февраля. Но в назначенный срок так и не вернулись. В начале марта жена одного из них сообщила в полицию.

Оказалось, что в местности, в которой разыскивали мужчин, на реках поднялась талая вода. Из-за этого проехать на снегоходе или другой технике, полицейским не удалось.

- Тогда мы обратились к одному из местных жителей, отлично знающих район поиска, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области. - На личной аэролодке он смог пройти к местному зимовью. Там он и встретил пропавших охотников.

Отец с сыном оказались в порядке. Почему не смогли покинуть угодья и вовремя вернуться? Рассказали, что один из них заболел. Когда выздоровел, мужчины стали собираться домой, но проехать по тайге ни на лыжах, ни на снегоходе не смогли из-за талой воды и многочисленных промоин.

Сейчас здоровью мужчин ничего не угрожает. Отец с сыном уже вернулись к родным и близким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поиски двух пропавших школьников завершены в Иркутской области (Подробности)

Сибиряк три дня провел в тайге на 30-градусном морозе и выжил (Подробности)

Сибиряк похудел на 40 килограммов, блуждая 12 дней по тайге (Подробности)