Поиски двух пропавших школьников завершены в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже двух мальчиков 10 и 13 лет полицейским Бодайбинского района сообщили их взволнованные родители. Они рассказали, что еще 11 марта, дети пошли на занятия в поселке Балахнинский, и не вернулись. Оказалось, что до школы они так и не дошли.

К розыску детей тут же приступили инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые и волонтеры. Полицейские раздавали прохожим ориентировки, расклеивали в магазинах листовки. Наконец, поиски принесли результаты.

- Школьников нашли в подвале многоквартирного дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ними все в порядке.

Сейчас полицейские разбираются в причинах ухода детей. Выясняется, были у них конфликты в семье или нет.

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