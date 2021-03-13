В иркутской тайге ищут двух охотников, ушедших на промысел еще осенью. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Поиски двух охотников-промысловиков развернули в Иркутской области полицейские. Еще осенью, в октябре прошлого года, они отправились в верховья речки Тагул. Места здесь, на границе с Красноярским краем, знатные, рыбные и пушные. На месяц стрелять дичь не уходят - сразу на сезон, до весны. Поэтому и поиски жителей поселка Соляная, отца и сына в возрасте 45 и 67 лет, начались только сейчас, когда прошли все назначенные сроки.

-Полицейские установили, что двое жителей поселка отправились на промысел в верховья реки Тагул на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Охотники планировали находиться там до конца февраля, однако в оговоренное время из леса не вышли.

Вполне вероятно, что они просто не могут выбраться из тайги, из-за теплых дней уже охваченной половодьем. Тем более, что в декабре охотников видел другой мужчина, занимавшийся добычей пушнины неподалеку от их угодий. Однако и еда, и боеприпасы у них должны были уже закончиться, а вода залила все вокруг. Для спасения промысловиков полицейские уже снарядили поисковую группу и отправили ее на аэролодке в Восточные Саяны.

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