Названы районы Иркутска, в которых больше всего бродячих собак Фото: Мария ЛЕНЦ

"Зоопарк атакует огромная стая бродячих собак. Они приходят вечером и всю ночь пытаются проникнуть на территорию. Цель - вольер с копытными..." - на днях в Иркутской зоогалерее было неспокойно.

Основную свору, к счастью, удалось отвадить: сотрудники зоопарка закрыли все возможные лазейки внутрь, отбивались от псов кусками льда, отпугивали шумом. Теперь если бродяжки и проявляют интерес к вольерам, то издалека, и по одиночке.

Увы, подобных историй по городу хватает. Иркутяне охотно делятся в соцсетях:

"Шел с работы, на миниатюрную девушку около моего дома три собаки напали, одна крупная, две поменьше. Услышал крик, увидел, как они ее окружили и агрессивно лают. Снял рюкзак и с громким криком побежал в сторону девушки и собак. Они отвлеклись. Наверное, если бы я не услышал крик, ее бы покусали".

"В центре рядом с "Карамелью" бегает собак пять и все кидаются. Проходила там, не заметила их. Налетели стаей, я аж остолбенела. Хорошо, что мимо мужчина шел, палкой разогнал их".

"Во Втором Иркутске замечена огромная стая бездомных собак, пока ни на кого не напала, но это нормально, что их так много?"

"Мы живем в Рабочем и у нас тут тоже стаи приличные"...

На бездомных псов жалуются жители разных районов. Отлов, конечно, ведется. До апреля заключен контракт с питомником "К-9". Затем состоится новый, более крупный аукцион.

- За последние две недели мы отловили 69 собак, то есть контракт уже исполнен. Но агрессивных животных, разумеется, продолжаем забирать с улиц, - комментирует директор питомника "К-9" Вячеслав Славин. - Где больше всего бездомных псов? Трудно подсчитать. Чаще всего выезжали на отлов в Ново-Ленино, предместье Рабочее, Жилкино, микрорайон Зеленый. Спокойнее всего в Кировском районе, и понятно, почему: в центре города для собак скудная кормовая база (меньше мусорок - Ред.), еще их отпугивают автомобили, да и застройка плотная, негде разгуляться.

Несмотря на отлов, бродяжек в Иркутске с каждым годом становится больше. В 2020-м повлияла и пандемия. В других городах, например, питомцев чаще выбрасывали, испугавшись, мол, вдруг они способны переносить COVID-19. У нас коронавирус повлиял на ситуацию с беспризорными животными иначе.

- Во время карантина бездомным псам было проще выживать, - поясняет Вячеслав Славин. - Дело в том, что они часто гибнут под колесами автомобилей (увы, в день происходит два-три таких случая), а тогда улицы были почти пустые - собакам раздолье.

Как решается проблема? Как уже рассказывала "КП"-Иркутск, для подрядчиков поменялась схема оплаты за отлов. Если раньше выделяли фиксированные 5,5 тысячи на собаку, то теперь деньги будут выдаваться за конкретные выполненные действия (отлов, карантин, вакцинация, стерилизация и прочее). Кроме того, теперь каждому псу будут безболезненно вживлять чип и заводить электронный ветеринарный паспорт: это поможет отслеживать его судьбу после возвращения на улицу.

- Новая система отлова, чипирования и дальнейшего контроля должна привести к тому, что поголовье собак в Иркутске снизится, не будет бесконтрольного размножения, - отмечает замначальника отдела санитарного состояния комитета городского обустройства администрации города Александра Бехтольд.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7,9 миллиона рублей на отлов 1345 животных выделили Иркутску в 2020 году.

4,6 миллиона рублей на отлов 910 собак выделили городу в 2021-м.

1838 беспризорных животных зафиксировано в Иркутске.

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Куда жаловаться

Если возле жилых домов, школ, детсадов бегают бездомные собаки, то можно подать заявку на их отлов, позвонив в отдел санитарного состояния комитета городского обустройства администрации Иркутска, телефон: (3952) 52-01-35.