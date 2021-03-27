ЮморОК : Бабр -это тигр, скрещенный с бобром, а мужчина должен зарабатывать 2 миллиона в месяц.

"Комсомолка" в Иркутске затеяла веселую ( надеемся) и не обидную ( это точно знаем) игру. Наши корреспонденты будут ежедневно появляться в самых людных местах любимого города и задавать его жителям самые обычные, простые вопросы. Нет, мы не ставим перед торопящимися по делам людьми задачу вспомнить все знаковые даты, формулы и теоремы. Но, например, "А правда ли, что Ангара впадает в Енисей?" можем спросить. Или вот еще хороший вопрос: А кто такой Похабов? Кстати, и правда, кто?!

Ну да, при спокойном размышлении на оба эти вопроса ответит точно. А если на бегу, то...смотрите. Согласитесь, в жизни должно быть побольше места для улыбок. Смотрите, что отвечают люди на улицах. Улыбнитесь, вас снимает камера! И она не скрытая. Хорошего настроения! Практически ежедневно мы публикуем опросы в наших соцсетях. А к выходным для удобства собираем видео в статью. Чтобы была возможность посмотреть и тем, кто читает нас на сайте.

Вопросы на улицах города задавали наши корреспонденты - Андрей Синьков и Андрей Гусевский. Съемка Юлии Пыхаловой.

1. Владимир Ленин. Кто такой?

2. Как расшифровывается СССР?

3. Сколько денег должен зарабатывать мужчина?

4. Как звали отца Льва Николаевича Толстого?

5. Сколько граней у шестигранного карандаша?

6. Кто такой бабр?