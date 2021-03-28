Ангарчанин набрал кредитов, занял у знакомых и перевел лжеброкерам 700 000 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Практически ежедневно полицейские Иркутской области рассказывают о новых случаях и схемах обмана телефонных мошенников. Но пострадавших не становится меньше. Самая популярная мошенническая схема – это звонки от «сотрудников банка». Запомните! Банкиры никогда не звонят и не сообщают о необходимости перевести средства на «безопасный счет», а также не просят данные банковских карт, особенно трехзначный код с оборота «пластика». Также иркутяне стали все чаще попадаться на уловки псевдобокеров или лжетрейдеров. Кстати, накануне в Иркутской области осудили двух мошенников, обманувших 22 человека из разных городов страны, клонируя страницы известных торговцев ценными бумагами в соцсетях.

С начала года на уловки лжеброкеров в Приангарье попались 18 человек. В общей сложности, они перевели мошенникам больше 8 миллионов рублей. Последний такой случай произошел в Ангарске. Мастерски они ввели 32-летнего мужчину в заблуждение и даже позволили сначала немного «подзаработать» на бирже.

- Здравствуйте! Я сотрудник брокерской фирмы, вы не хотели бы сделать выгодные инвестиции, которые позволят вам получать стабильный доход? – раздался звонок на телефон жителя Ангарска.

Поразмышляв, сибиряк перешел по указанной звонившим ссылке, и внес 20 000 рублей. На следующий день на электронный кошелек ангарчанина поступили 3 тысячи целковых. Поверив, что схема действительно работает, мужчина оформил кредит в одном из банков и перевел на «биржевой счет» 150 000 рублей. Снова получил прибыль через несколько дней. Проводить операции жителю Ангарска помогал «менеджер» брокерской конторы.

- Как только «начинающий трейдер» решил вывести крупную сумму, помощники стали препятствовать обналичиванию под разными предлогами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ему сообщали о необходимости застраховать счет, подключить дополнительные платные услуги, заявили о наложенных штрафах, налогах и так далее. Каждый раз для преодоления очередной трудности требовалось внести новую крупную сумму в размере до 300 тысяч рублей.

Эти деньги мужчина снова брал в кредит в банках, снимал с кредитных карт или занимал у знакомых. Однако снять «прибыль» так и не получилось. Только отдав мошенникам больше 700 000 рублей, ангарчанин пошел в полицию.

- Следственным отделом № 2 следственного управления УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - отмечают полицейские.

Теперь следователям предстоит расследовать это дело, мужчине расплачиваться с долгами. Сотрудники МВД в очередной раз призывают сибиряков не переводить средства по просьбам неизвестных, остерегаться предложений о заработках от них.

Правоохранители призывают граждан не переводить деньги по просьбам неизвестных, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями.

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