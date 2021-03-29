Ради свиданий на танцплощадке 88-летняя сибирячка и ее 87-летний кавалер сделали прививку от COVID-19

Нина Толкачева и Анатолий Чесноков вместе сходили на вакцинацию и оба чувствуют себя бодро. Фото: личный архив.

- Эх, на танцы бы... - вздыхает 88-летняя Нина Толкачева из Ангарска, задумчиво поглядывая на улицу, сидя у окна.

Еще бы - за коронавирусный год ей ох как надоело сидеть дома и коротать время за вязанием! Но что поделать - карантин надо соблюдать. Тем более она сама 51 год отработала медсестрой, знает, как важно беречь здоровье. А раньше домой ее было, что называется, «не загнать» - все выходные проводила в городском парке, танцуя под живую музыку оркестра.

Там же Нина Федоровна три года назад познакомилась с кавалером, Анатолием Чесноковым. Младше ее всего на год, но сил у обоих хоть отбавляй! Вместе без устали кружили в вальсе. А остальные заглядывались - ну какая пара! После танцев прогуливались вместе, иногда заходили друг к другу в гости, живут в соседних кварталах. Смущались, как влюбленные подростки! С тех пор они вместе.

Нина Федоровна 51 год отработала медсестрой, так что понимает, как важно беречь здоровье. Фото: личный архив.

А тут вдруг грянула пандемия. О вальсе и прогулках, увы, пришлось на время забыть.

- У меня три дочери, семеро внуков и 14 правнуков! Две внучке здесь, в Ангарске, так что есть, кому позаботиться. И продукты принесут, и любые вещи. Нет необходимости куда-то выходить, - рассказывает "КП"-Иркутск Нина Толкачева. - И с Анатолием Ивановичем они знакомы. Если я долго не отвечаю по мобильному (а такое бывает - слышу плохо), то связываются с ним, а он звонит мне по домашнему телефону. У него беда со зрением, но мой номер научился набирать наощупь! Так и общаемся, звонит мне каждый день по три раза: утром, в обед и вечером. Скучать не дает!

Видится пара разве что в больнице, когда они вместе ходят на осмотр или процедуры. И вот на днях пришли очередной раз к врачам, а те их приглашают: "Пойдемте-ка от ковида привьемся".

- Согласились! А чего бояться? Зато можно будет почаще выбираться из дому, - глядишь, снова пойдем на танцы, - улыбается Нина Толкачева.

Сейчас после прививки оба чувствуют себя бодро.

- У Анатолия Ивановича жалоб нет, у меня первые три дня тоже самочувствие было отличное, - рассказывает пенсионерка. - Сейчас захворала слегка, но я думаю, это обычная легкая простуда - продуло на балконе ветерком. Ни температуры, ни кашля. Разве что сонливость. К врачу? Нет, медикам и так сейчас тяжело, а я чаем с медом и малиной быстро вылечусь. Кстати, 12 апреля мне исполнится 89 лет, а 14 апреля мы снова пойдем на вакцинацию - на второй этап.

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