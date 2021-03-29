Больше 90 тысяч жителей Иркутской области привиты против COVID-19 первым компонентом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация от коронавируса в регионе продолжается. Первым компонентом, по данным на 29 марта, привиты 90 878 жителей Приангарья, вторым - еще 57 328 человек.

Пункты иммунизации открыты по всему региону. Вакцина постепенно поступает в Иркутскую область, но пока ее, увы, недостаточно. Как это решается? Специалисты поясняют, что темпы производства препарата в стране наращиваются. Поэтому в регионе ее будет появляться все больше.

Напомним, иммунитет к коронавирусу, по данным областного Роспотребнадзора, уже имеют 46% жителей Приангарья. Эксперты поясняют, что такой процент достигнут в том числе благодаря вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта: число умерших от COVID-19 в регионе превысило 3000 человек (подробности)

Больше 3000 человек скончались от коронавируса в Иркутской области во время пандемии

Количество подтвержденных случаев заражения в регионе – 61413 (подробности)