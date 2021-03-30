Полмиллиарда рублей отдали мошенникам жители Иркутской области

Чтобы иркутяне меньше попадались на уловки мошенников, полицейские и банки разработали специальную карту. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимске мошенники под видом сотрудника службы безопасности банка и под предлогом спасения ее сбережений, обманули врача, заставив женщину за месяц совершить 120 переводов на астрономическую сумму в 5 миллионов рублей. В Иркутске обычный инженер, которому преступники представились высокопоставленным полицейским, лишился 3 миллионов целковых. В последнее время, размерам «заработка» аферистов позавидуют не то что топ-менеджеры солидных компаний, но даже самые крупные бизнесмены. Только за сутки преступники нажили 7 миллионов рублей. Для этого им понадобилось позвонить всего 13 жителям Приангарья.

- За последние годы число мошенничеств увеличилось с 12% до 20%, - не радуют статистикой иркутские полицейские. – А общая сумма, которую жители региона отдали преступникам, уже превышает 490 миллионов рублей (!). Только за 2020 год совершено 8,5 тысяч афер. Задержать же удалось лишь 200 преступников.

Итак, чаще всего иркутяне попадаются на удочку аферистам, когда покупают или продают товар в интернете. Таких случаев – 46,6%. Например, вы выставляете какую-то вещь на сайте объявлений, на это клюет потенциальный покупатель и сообщает, что готов купить. После следуют разные предлоги: «Не могу приехать сейчас, живу в другом городе»… Но мошенник готов внести аванс на вашу карту в виде задатка. Для этого просит номер вашей карты и код подтверждения из СМС. И когда код получен - продавец лишается денег. А вернуть их не получится, так как банк видит, что вы сами передали секретные данные мошеннику.

На втором месте с 36,6% идут лже-банкиры. Мошенники представляются сотрудником банка. Способов развода клиентов масса. Например, говорят, что якобы с вашего счета пытаются снять деньги, оформить кредит, перевести на чужой счет. Вся суть сводится к тому, чтобы с помощью телефонных звонков и обманных запросов получить доступ к вашим банковским счетам. А вот популярная некогда схема, когда вам звонит ваш «родной человек» и со словами «Я попал в беду», просит деньги, уже отходит в прошлое. Таких случаев обмана всего 7,3%.

- Если раньше можно было описать четкий портрет человека, которого обманывают чаще всего, то сейчас это сделать невозможно, - продолжают полицейские. – Попадаются абсолютно все в возрасте от 12 до 92 лет. Это люди почти всех существующих профессий. Среди жертв афер есть даже полицейские и сотрудники банков. Практически все, кто попался на удочку преступников, знали все эти схемы и не верили, что их самих могут обмануть

На карте показано, что можно называть мошенникам, а что нет Фото: Андрей СИНЬКОВ

На этот раз, для защиты от кибермошенничества, иркутские полицейские вместе с банками придумали новый проект. Разработано 2 тысячи специальных учебных банковских карт, которые изготовлены из пластика и полностью имитируют обычную дебетовую (кредитную) карту. На них наглядно показано, какие данные ни в коем случае нельзя сообщать мошенникам. А какие можно. Карты полицейские будут раздавать жителям региона на улицах. Также их будут распространять в банках. Кстати, если вам вдруг позвонит преступник, то вы можете смело назвать ему данные учебной карты. В этом случае аферисты точно не снимут деньги.

- Карта – удобный и наглядный инструмент, который подскажет, как сохранить свои деньги, - отметил представитель одного из банков Александр Логунов. – Как действовать, когда вы понимаете, что вас пытаются обмануть мошенники? Сразу прекратите разговор и перезвоните в банк. Все обращения фиксируются. При необходимости карта будет заблокирована. Также, для защиты своих денег, вы можете завести дополнительную карту для дистанционных покупок или продажи.

Запомните, что банки никогда не станут вам звонить Фото: Андрей СИНЬКОВ

Также стоит запомнить, что полицейские никогда не станут звонить вам и сообщать о каких-либо операциях по задержанию аферистов.

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