Детские лагеря в Иркутске 2021: когда откроются,сколько стоит путевка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прошлый год изрядно потрепал нервы родителям, проверяя их на прочность. То удаленка и занятия вместе с отпрыском дома, то отмена детских лагерей в Иркутске и всей округе – даже палаточных и пришкольных. Конечно, кто–то исхитрился и вместе с детьми отправиться на Байкал самостоятельно, остановившись на турбазе или прихватив с собой ту же палатку. Но многие ограничились дачей или отправили ребенка на лето к родственникам. Что принесет 2021 год, ведь ограничения сохраняются? На депутатском штабе в ЗС об этом рассказала замминистра опеки и попечительства региона Татьяна Плетан.

1. Будут ли работать летние детские лагеря в Иркутске 2021?

-Да, будут. Пока действуют такие ограничения: отдых в пределах Иркутской области. А это значит, что мы не можем вывозить группы детей в другие территории. Кроме того, пока под запретом палаточные лагеря, а вместимость загородных не должна превышать 50%. На лагеря дневного пребывания по СанПину эти ограничения не распространяются и сейчас все 42 района Иркутской области заняты их организацией. Отдохнуть в них должен 43 тыс. 691 ребенок.

2. Могут ли родители писать заявления на детский отдых?

-Да. И уже принято 11 тысяч 760 таких заявлений. Всего в регионе 764 лагеря: 11 стационарных на базе санаториев, 12 палаточных, 675 - с дневным пребыванием, 54 тематических и 12 - труда и отдыха. По нашим планам всего в них смогут побывать 74 тысячи ребятишек (больше всего – в пришкольных – ред.). Сформирован реестр студенческих педотрядов.

3. Есть ли шанс, что палаточные лагеря все же откроются?

- Да, есть. На официальном госпортале уже выложен проект документа, который снимает некоторые ограничения. Так, послабления предполагаются такие: отменить запрет на отдых детей за пределами региона, с 50% до 75% повысить заполняемость загородных, а решение о том, открывать ли палаточные лагеря, передать регионам. При этом будет сохранен запрет на массовые мероприятия, проводимые в помещениях и с участием родителей. Персонал должен проживать отдельно, не на территории лагеря. Как только эти поправки будут приняты и в строгом соответствии с ними, начнутся продажи дополнительных путевок в детские лагеря.

4. Сколько стоит отдых в детских лагерях Иркутска и региона 2021?

- Стоимость отдыха определена постановлением правительства Иркутской области. Так, 21 день, проведенный в лагере на базе санаториев, обойдется в 21 588 рублей, в загородном лагере – 18 354 рубля. На севере цены чуть выше. Это касается стоимости путевок, приобретаемых за счет бюджетных средств. Родителям, которым выделена такая путевка, предстоит заплатить 20% ее стоимости. Льготники – дети-сироты и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – бесплатно.

5. Можно ли уменьшить срок отдыха до двух недель, чтобы провести не три, а четыре смены?

- С таким предложением выступили представители Фонда детских лагерей региона. Как выяснилось, это возможно только в случае соответствующего решения правительства России. Текущие нормы и правила четко регламентированы федеральным центром и предполагают оздоровление в течение 21 дня.

Но главная информация для родителей - детские лагеря в Иркутске 2021 все же откроются. А, значит, можно рассчитывать на качественный отдых ребенка в компании сверстников.