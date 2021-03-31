Шестеро заключенных из ангарской ИК-14 отказались подчиняться персоналу колонии

Шестеро заключенных из ангарской колонии №14 отказались подчиняться и нанесли себе травмы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧП в ангарской колонии №14. Двое заключенных, содержащихся в камерах, отказались возвращаться из двора для прогулок. Сотрудники колонии, чтобы заставить их подчиниться, заломили обоим руки. Все происходящее они снимали на видео. Подробности произошедшего рассказывают в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

- После обязательного медицинского осмотра у осужденных обнаружили царапины, которые они нанесли куском металлической проволоки, - уточняет пресс-служба ведомства. -Шантаж поддержали еще четверо осужденных, у них также обнаружены царапины. Всем осужденным оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, сейчас в колониях и СИЗО региона продолжает свою работу комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний. Специалисты тщательно анализируют работу этих учреждений. Продолжаются громкие задержания. Так, в феврале под домашний арест отправили экс-начальника ангарской исправительной колонии №15. А в марте стало известно о задержании руководителей исправительной колонии №6 и СИЗО-1 Иркутска.

Начальник оперативного отдела иркутского СИЗО-1 задержан в рамках расследования сексуального насилия над 31-летним осужденным, которые подтвердились при проверке в январе этого года. Тогда, с различными травмами, пострадавшего экстренно госпитализировали в областную больницу. Начальника ИК-6, то его задержали в рамках уголовного дела о незаконных действиях заключенных в отношении сокамерника. Ему предъявлено обвинение по статье за превышение должностных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям.

Добавим, что масштабная проверка центрального аппарата ФСИН России в Иркутской области продолжится до тех пор, пока расследование этих громких дел не окончится, и виновные понесут наказание. Добавим, что к выяснению всех причин этих преступлений уже подключился следственный комитет.

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