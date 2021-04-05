В Иркутске 3-летний мальчик проглотил монету и едва не задохнулся

Инспекторы ГИБДД Дмитрий Алексеев (слева) и Егор Белобородов. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- «Мой сын задыхается, помогите довезти быстро до больницы». С такой просьбой к инспекторам ГИБДД Дмитрию Алексееву и Егору Белобородову, обратился взволнованный водитель одной из машин, который остановился прямо рядом с дежурившими у дороги полицейскими.

Оказалось, 3-летний мальчик играл дома с монетой. В какой-то момент он закинул ее в рот и проглотил. Монета застряла в дыхательных путях и ребенок начал задыхаться. Родители срочно повезли его в больницу, но по дороге попали в пробку на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино.

- Мы сразу пересадили ребенка и его мать в патрульный автомобиль, - рассказывают Дмитрий и Егор. - Включили специальные световые, звуковые сигналы, и быстро отвезли их в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу.

Там мальчику оперативно оказали помощь, достав застрявшую монету. Ребенок был спасен. А полицейские, не сказав своих имен, отправились обратно на пост. Спустя несколько недель мама мальчика, которая запомнила лишь номер патрульного авто, выложила пост в соцсетях, в котором поблагодарила инспекторов.

- Вы для нас с сыном настоящие герои, - написала женщина.

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