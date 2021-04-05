Землетрясение в Бурятии 5 апреля 2021 зарегистрировали сейсмологи Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Бурятии 5 апреля 2021 произошло утром. Сотрудники Байкальского филиала «Геофизической службы Российской академии наук» зафиксировали сейсмоактивность в 05:07. По их данным подземные толчки ощущались в улусе Сорок и селе Орлик в Окинском районе, а также на местной метеостанции.

- Сейсмособытие имеет энергетический класс 11, 7, оценивается в 3 балла, - сообщают ученые Байкальского филиала Геофизической службы РАН. – Эпицентр его был в Республике Тыва.

Землетрясение в Бурятии 5 апреля 2021 - эпицентр был в Тыве. Фото: Байкальский филиал "Геофизической службы РАН"

Данных о каких-либо разрушениях от землетрясения в Бурятии 5 апреля 2021 – нет. Напомним, активность литосферных плит в Тыве влияет и на Иркутск. Так, 21 февраля этого года в 9.37 утра землетрясение, эпицентр которого также был в данной республике, ощутили и в Иркутске.

Там толчки специалисты оценили в 4-5 баллов, пока добирались до столицы Приангарья, они уже стихли до двух. Тогда сейсмоактивность зафиксировали и в Ангарске. Однако сибиряки февральского и сегодняшнего землетрясений не ощутили. А вот когда в Тыве в 2010 году было 6 баллов, Иркутск тряхнуло заметно – сила толчков была 4 балла.

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