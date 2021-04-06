Бесплатно проверить свое здоровье смогут иркутяне 7 апреля в сквере Кирова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отличная возможность бесплатно проверить свое здоровье есть у жителей Иркутска, которые не любят ходить по больницам и сидеть там в очередях. Во Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля, в самом центре Иркутска будут работать взрослые и детские передвижные диагностические комплексы. Их поставят в сквере Кирова с 10.00 до 16.00. Итак, каких врачей можно будет пройти горожанам.

- Любой желающий может бесплатно получить консультацию узких специалистов, - рассказывают в пресс-службе минздрава Иркутской области. – Например, выполнить ЭКГ-исследование, сделать УЗИ, измерить уровень сахара крови и холестерина, сделать экспресс-тест на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С

Свои консультации горожанам дадут терапевты, хирурги, генекологи, педиатры, детские гастроэнтерологи, и психологи. Не забудьте, что для прохождения исследований нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.