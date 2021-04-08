Бразильский Карл украл у русской Клары 870 тысяч рублей: аферист представился в соцсетях хирургом и обаял сибирячку

Аферист украл чужие фотографии из соцсетей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Привет. А ты симпатичная! Пообщаемся? Меня зовут Карл Камила, живу в Бразилии. Работаю врачом - спасаю жизни!»

Раньше на «подкаты» от иностранцев в соцсетях Анна Андреева из Братска не велась. Как никак, она дама замужняя, о романах на стороне не помышляла. А тут вдруг с первых сообщений сердечко замерло. Парень-то видный! Полистала его фото - брюнет, фигура статная, глаза добрые, улыбка широченная. И профессия благородная - хирург-онколог.

«Высылаю посылку с золотыми слитками и долларами»

«Неужто такой мужчина на меня глаз положил?» - про себя ликовала сибирячка.

На всякий случай кокетливо уточнила, мол, ничего, что ей уже 58 лет. Он-то явно моложе, на вид лет 40, не больше. К ее огромной радости, разница в возрасте Карла не спугнула.

«Он в Бразилии, я в Сибири. Приятная переписка и никаких обязательств!» - радовалась женщина романтическому знакомству.

Два месяца, с января по март, виртуальный ухажер завоевывал "даму сердца". Слал ей нежные смс-ки в соцсетях по утрам и вечерам. На ломаном русском рассказывал о пациентах, плел байки, что один воспитывает дочку (дескать, жена умерла), да еще успевает тренироваться в спортзале.

- Как-то обмолвился, что собирается в Москву, открывать онкологическую клинику. Благое дело! Я еще больше к нему прониклась, - восклицает Анна в разговоре с «КП»-Иркутск. - Обещал забрать меня в столицу, подарить новый автомобиль и... сделать счастливой. Это сейчас я понимаю: он искал, на что куплюсь. А тогда я всему верила! Нет, конечно, я не собиралась бросать семью ради Карла, да и машина у меня имеется. Но и отшивать не спешила. Женщины падки на красивые слова… Каждой важно слышать, как ею восхищаются.

А Карл только этого и ждал…

- Милая, высылаю тебе посылку с золотыми слитками и долларами, - ошарашил кавалер по переписке сибирячку.

Приложил фото коробки, выспросил ее почтовый адрес и заверил: скоро сам явится в Братск, ненаглядную повидать и посылочку забрать. Мол, никому он так не доверяет в незнакомой стране, как Анне. Тут-то и начались странности...

Аферист украл чужое фото в соцсетях

За доставку этой посылки, налоги и прохождение таможни «хирург» просил деньги. Много денег! 50 тысяч, 150 тысяч, полмиллиона... Даже накладные присылал в доказательство. Божился, что как только приедет в Сибирь, все до копеечки вернет. Женщина верила. Перевела на указанный им сайт все свои скромные сбережения, заняла у родных, и даже оформила кредит в банке. Уже отправила в никуда 870 тысяч, а Карл слезно просил еще 700. Где брать? Попросила совет у подруги, и та, наконец, открыла ей глаза:

- Аня, это же мошенник!

Вместе они пробили в интернете фотографию Карла, и выяснилось, что на ней –действительно известный за рубежом врач, но зовут его иначе. А так называемый Карл Камила просто нагло копировал чужие снимки на свою страничку.

Сказка резко кончилась. Герой-любовник отправился в соцсетях в "черный список", а Анна - в полицию. Проводится проверка.

- Как доверилась аферисту - до сих пор не понимаю… - тяжко вздыхает сибирячка. – Сейчас все мысли только о том, как буду отдавать долги. Я педагог, зарплата совсем не заоблачная. И муж, разумеется, о том, что сделала, не знает.

КОМПЕТЕНТНО

Оксана САВЧУК, психолог:

Из-за эйфории теряется бдительность

- В этой истории виной всему стали эмоции. Женщина, вероятно, много лет прожила в одних и тех же условиях, привыкла к роли жены и матери, и новое "приятное" знакомство для нее - как глоток свежего воздуха. Но эйфория - это опасное состояние, из-за нее притупляется бдительность, мошенники это знают и активно пользуются. Поэтому, если виртуальный знакомый вдруг стал вызывать у вас небывалые эмоции и занимать все мысли, то лучше всего рассказать об этом кому-либо и попросить совета со стороны. Возможно, вас просто пытаются обмануть.

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