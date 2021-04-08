Диспансеризация в Иркутске 2021: какие года рождения подпадают, как записаться. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Более 500 тысяч пациентов должны пройти обследование в поликлиниках Иркутской области в этом году. Цифра огромная, но не фантастическая. Именно столько у нас в регионе населения подпадает под проверку здоровья по закону. Напомним, что это касается всех жителей 40 лет и старше, а также тех, кто родился в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годах. А это целая армия. Диспансеризация в Иркутске 2021 стартовала. Об этом сообщает минздрав Иркутской области.

-Диспансеризация позволит медицинским работникам на раннем этапе выявить и начать лечение. В первую очередь, это онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни легких и сахарный диабет, - подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Диспансеризация поможет жителям Иркутской области справиться с болезнями. Фото: Александр ГЛУЗ

Диспансеризация в Иркутске 2021: какие обследования положены

На первом этапе это осмотр, который должен определить, нет ли у вас признаков хронических заболеваний и вообще – что у вас со здоровьем. На его основании доктор назначит дополнительные консультации или исследования, которые предстоит пройти на втором, углубленном этапе. Вам измерят рост и вес, выяснят, нет ли ожирения или, наоборот, стоит набрать килограммы. Конечно, проведут анализ на холестерин, проверят уровень глюкозы, измерят давление, проведут флюорографию и ЭКГ. Важно отметить, что после 35 лет кардиограмму следует снимать раз в год.

Для тех, кто старше 40 лет – дополнительные проверки. Так, обязательно каждый год определят риски сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. Измерят внутриглазное давление, общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ). По результатам первого этапа врач сообщит вам о том, какие болезни могут развиться и отправит на второй, более детальный, этап. Планируйте время – если в первый раз вам понадобится часа три, то второй зависит от того, сколько врачей вам придется посетить.

Если в этом году вы уже бывали у врачей (допустим, в частных клиниках), принесите их результаты с собой. Пригодятся.

Во время диспансеризации проведут различные обследования. Фото: Евгения ГУСЕВА

Диспансеризация в Иркутске 2021: как записаться

Алгоритм, который озвучил глава регионального минздрава, предельно прост – надо позвонить в регистратуру своей поликлиники. Можно записаться на обследование и через госуслуги, через сервис кврачу38.

Очень важно знать. Ждать, когда именно вам стукнет, допустим, 21 (если у вас 2000-ый год рождения), или 36, если вы родились в 1985-ом, не нужно. Приходите в любое удобное время.

Диспансеризация поможет выявить серьезные заболевания на самой ранней стадии, а, значит, даст шанс справиться с ними, не превращая в хронические.