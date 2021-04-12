"На МКС спим стоя, едим консервы, а вместо душа - влажное полотенце": о быте космонавтов рассказал Анатолий Иванишин

Космонавт из Иркутска Анатолий Иванишин рассказал о быте на МКС. ФОТО: Центр подготовки спасателей им Ю.А. Гагарина.

Побывать в космосе - мечта! И один из наших земляков ее добился. Иркутянин Анатолий Иванишин впервые отправился на орбиту Земли в 2011 году. С тех пор на его счету - три полета, причем с третьего он вернулся всего полгода назад. В общем счете он провел в космосе больше года - целых 476 суток! В эксклюзивном интервью "КП"-Иркутск астронавт рассказал о буднях на международной космической станции.

Утечку кислорода на МКС нашли с помощью чая

- Какой из полетов мне дался сложнее? Скажу сразу, в космосе я всегда чувствовал себя хорошо, даже в первый раз, - улыбается Анатолий Иванишин. - Порой, впервые оказавшись на орбите, космонавты долго привыкают к невесомости: боятся двигаться или испытывают недомогание. Ведь на Земле невозможно идеально смоделировать невесомость, и впервые отправляясь в полет, никто точно не знает, что его ждет. Все зависит от того, насколько сильный вестибулярный аппарат. У меня с этим все в порядке.

Но это о физическом. А морально? Иркутянин говорит, что настоящей проверкой на прочность стала третья экспедиция на МКС, в которой он побывал с 9 апреля по 22 октября 2020 года. Летом на станции зафиксировали утечку воздуха. И хоть он утекал в открытый космос в ничтожно маленьких количествах, ситуация была волнительной.

- Мы долго исследовали российские и американские сегменты, чтобы найти и загерметизировать место утечки, - рассказывает Анатолий Иванишин. - Сначала использовали специальный прибор, но в итоге нас выручил... обычный пакетик чая! Мы его "распотрошили" и наблюдали, где соберутся все чаинки.

На второй день нашли место утечки - что-то похожее на царапину длиной в два-три сантиметра. Космонавты сами временно ее загерметизировали, а уже после их возвращения на Землю проблему решали специалисты.

Третья экспедиция Анатолия Иванишина на орбиту состоялась в 2020 году. Фото: Роскосмос.

В космосе на 3D-принтере печатают костную ткань

У космонавтов на МКС дел невпроворот. Главное - следить, чтобы станция оставалась работоспособной, вовремя ремонтировать или заменять элементы, которые вышли из строя. А еще - участвовать в интересных научных экспериментах. В 2020 году экспедиция под руководством Анатолия Иванишина занималась печатью костной ткани на магнитном 3D-биопринтере. Его, к слову, разработали и доставили на международную космическую станцию еще в 2018 году для первого в мире эксперимента по печати живых тканей на орбите.

Почему именно в космосе? Если в двух словах, не вдаваясь в научно-физические тонкости, то там, вне гравитации, этот процесс идет быстрее и проще, чем на Земле.

- Интересно, что костную ткань, которую удалось напечатать во время моей экспедиции, доставили на Землю уже не просто для изучения, как раньше, - говорит иркутянин. - Ее впервые трансплантируют лабораторным животным, а в будущем, возможно, будут использовать для лечения пациентов! Это космическая биология - уникальный эксперимент.

Любоваться Землей - самый "космический" вид отдыха

Сутки космонавтов на МКС делятся на две части - рабочую и бытовую. Трудовой день - не более 8,5 часов. Конференции с Землей, отчеты, планирование, обеденный перерыв - все, как в офисе, только в космическом.

- Спим по 8,5 часов, подъем строго в 6 утра. Обязательно каждый день 2,5 часа тренируемся, поддерживаем физическую форму, - рассказывает Анатолий Иванишин. - Экипаж сам выбирает себе праздничные выходные. например, мы отмечали День Победы, День независимости в США и День труда.

Отдыхают на орбите, почти как на Земле. Смотрят фильмы, слушают музыку, читают новости - благо, интернет спутниковый, почти бесперебойный. Мобильная связь - тоже. Так что домой звонят почти каждый день.

Ну а самый "космический" вид отдыха, конечно же, - полюбоваться на нашу красавицу-планету, сделать яркие снимки и загрузить их в соцсети на радость землянам. А если еще и разглядеть родные края - так вообще особое удовольствие! МКС как раз пролетает над Иркутском и южной частью Байкала, и с расстояния 500 километров от Земли космонавты видят их очень хорошо.

Анатолий Иванишин на международной космической станции. Фото: Роскосмос.

С собой - килограмм вещей из дома

Станция большая, комфортная. В ней шесть кают, так что места хватает всем. В составе экспедиции в 2020 году было трое участников, включая нашего земляка. Но во время стыковки с другими космическими кораблями присоединялись другие астронавты, максимум - шесть человек.

- Уже не так просторно, иногда даже случаются "пробки" в коридоре, когда все "расходятся" по каютам, - смеется Анатолий Иванишин. - Но это ерунда.

Быт от земного, понятное дело, сильно отличается. В мягкую кровать космонавты не улягутся - из-за невесомости они спят стоя, пристегнувшись к спальникам, закрепленным на стенах. Обеды не готовят - питаются консервами в банках и пакетах, разводя их горячей водой.

Моются не под душем и не в ванне, а намыливаются и растирают кожу влажным полотенцем.

- Да, трудоемко, но после такого космического душа мы чувствуем себя очень свежими и чистыми, - улыбается наш земляк.

Кстати, с Земли астронавты могут взять собой целый килограмм вещей - обычно это фотографии близких, книги и сувениры.

На Землю наш знаменитый земляк вернулся всего полгода назад. Фото: Роскосмос.

Из-за невесомости забываешь, как стоять и ходить

Вернувшись домой с МКС, космонавты в прямом смысле заново учатся стоять и ходить. Все из-за долгой жизни в невесомости - за полгода экспедиции мышцы попросту отвыкают от таких движений.

- Считается, что для полного восстановления нам требуется столько же времени, сколько мы провели в космосе, - говорит Анатолий Иванишин. - Мне сразу после приземления обычно тяжело стоять и прямо ходить, но с каждым днем я все больше возвращаюсь к нормальной жизни. Спустя четыре дня уже могу пройти в дверь с первого раза!

Между полетами космонавты проходят обследования, много тренируются и отдыхают. Иркутянин, например, проводит время с семьей - женой и сыном, увлекается плаванием, программированием, музыкой и английским языком. А за два года до каждого конкретного полета начинает подготовку.

После возвращения домой космонавты заново учатся стоять и ходить, и проходят испытания. Фото: Роскосмос.

Нашему земляку уже 52 года. На вопрос, планирует ли он снова отправиться в космос, отвечает так:

- Ограничений по возрасту нет, главное - здоровье. Пока не загадываю, но если будет возможность - полечу!

КСТАТИ

На МКС собираются снимать фильм и для этого сейчас выбирают актрису. На это у Анатолия Иванишина есть свой взгляд:

- Думаю, снимать кино там все-таки будет сложно, поскольку модули небольшие и негде размещать декорации, а артистам - переодеваться.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Иванишин - 112 космонавт России, Герой РФ - родился в Иркутске 15 января 1969 года. В столице Приангарья он окончил среднюю школу № 11 и Иркутский политехнический университет, затем поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков на специальность летчик-инженер. В 2003 году получил еще одно высшее образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «Прикладная информатика в экономике».

В отряд космонавтов имени Юрия Гагарина был зачислен в 2003 году. Участвовал в трех космических экспедициях.

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