Экс-ректор иркутского вуза незаконно выписал себе премии на 800 тысяч рублей

Экс-ректор иркутского ВУЗа незаконно выписывал себе премии на 800 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске сотрудники УФСБ задержали бывшего ректора «Байкальского государственного университета экономики и права». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Итак, по версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019-го экс-ректор сам издал приказы о премировании себя любимого. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ и СУ СК России по Иркутской области.

- Он выписал себе премию более 800 тысяч рублей, - сообщили в ведомствах. – При этом, назначать такие стимулирующие выплаты может только Министерство образования и науки России.

Против бывшего ректора возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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