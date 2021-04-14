Дело о краже 25 миллионов со счета детей-сирот расследуется в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области продолжается расследование дела о мошеннической схеме, благодаря которой одна из сотрудниц органов опеки и попечительства нажила на детях-сиротах круглую сумму денег. Как считают следователи, в 2018 и 2019 годах чиновница вместе с 13 опекунами подделывала документы и предоставляла их в банк. С их помощью она смогла 35 раз снять деньги со счетов несовершеннолетних детей. Эти пособия ребята должны были получить, когда им исполнится 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Чиновница похитила около 25 миллионов рублей у 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет, - сообщили в ведомстве. - При этом, себе она забирала половину от каждой из снятых сумм. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере».

Чиновнице уже предъявлено официальное обвинение. Также ей уже избрали меру пресечения. Суда она будет дожидаться не в следственном изоляторе, а под домашним арестом. Помимо обысков в ее кабинете, предстоит провести еще почерковедческие и технические судебные экспертизы. Обвинение пока предъявлено только сотруднице органов опеки и попечительства. Что касается 13 опекунов, то детей у них изъяли. Не исключено, что фигурантов по этому делу будет больше.

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