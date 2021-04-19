Почему иркутяне выбирают сухие молоко и сливки из Южной Кореи

Фото: архив компании

Тренд на здоровое питание набирает обороты. В моде разные виды диет. Люди нередко отказываются от продуктов животного происхождения в пользу растительных. И все чаще иркутяне, приходя в супермаркет, ищут на полках безлактозное молоко. Такой продукт стоит недешево, но выход из ситуации есть: в магазинах Иркутской области представлены сухие растительное молоко и сливки по привлекательной цене, которые еще и долго хранятся.

Фото: архив компании

Речь идет о сухом молоке «НьюМилки Экстра» и сливках «Сопьо Крима», которые производит корейская компания «Хичанг», действующая с 1969 года. С самого начала своей работы эта компания использует самые современные технологии, постоянно улучшает качество и вкусовые характеристики продуктов.

В составе молока растительного происхождения «НьюМилки Экстра» - сухая сыворотка, концентрат сывороточного белка и другие ингредиенты, которые придают продукту приятный молочный вкус.

Фото: архив компании

Такое молоко полезно для организма, а его использование в производстве хлебобулочных изделий позволяет сохранить главные свойства выпечки - цвет, структуру, а также продлить срок годности. Если в тесто для выпечки добавить сухое растительное молоко в пропорции 5 - 7% по отношению к муке, то вкус готовых изделий улучшится. Хлеб приобретет ровную текстуру и будет распространять неповторимый аромат.

В нашем регионе давно пользуются популярностью и сухие сливки «Сопьо Крима». Их чаще всего добавляют в кофе, или чай. Этот продукт тоже отлично подходит для выпечки, а еще для приготовления десертов и даже мороженого. Плюс ко всему его можно добавлять в каши.

Фото: архив компании

Такие сливки имеют ряд преимуществ: оптимальное соотношение цены и качества по сравнению с натуральными сухими сливками и молоком, отсутствие привязанности к «сезону большого молока» по ценовой политике, большой срок годности - 24 месяца, полная и быстрая растворимость, стабильность при высоких температурах, богатый молочный вкус.

Молоко и сливки, произведенные на фабрике «Хичанг», отвечают всем требованиям безопасности, имеют необходимые сертификаты. Хозяйки любят добавлять «Нью Милки» в тесто, а «Сопьо Крима» в кофе. Выпечка получается вкусной и аппетитной, а кофе приобретает нежный и неповторимый вкус.

Продукция «Хичанг» - это полностью натуральные растительные заменители сухих молока и сливок. Они станут хорошим выбором для тех, у кого аллергия на молочные продукты, непереносимость лактозы, а также для вегетарианцев и всех, кто по тем или иным причинам не употребляет молочную продукцию, но при этом не хочет себе в ней отказывать.

Фото: архив компании

КОНКРЕТНО

Что приготовить с использованием сухого молока

Кексы с изюмом

Понадобится:

110 г муки

70 г сахара

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

1 яйцо

2 ч. л. сухого молока «Нью Милки»

50 г воды

40 мл растительного масла

50 г изюма

Приготовление:

Смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль. Развести сухое молоко «Нью Милки» в 50 мл теплой воды, затем добавить к молоку яйцо и масло.

Соединить жидкие и сухие ингредиенты. Должно получиться нежное, текучее тесто. Добавить изюм. Разложить тесто по формочкам, присыпав сахаром. Выпекать 15 - 20 минут при температуре 200 градусов.

Подавать кексы охлажденными. Сверху можно украсить сахарной пудрой.

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