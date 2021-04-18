«В бой идут одни старики»: молодых работников в Иркутской области стало меньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свершилось. Если еще пару лет назад, когда повысили пенсионный возраст, те, кому за 50, вздыхали – и пять лет заслуженного отдыха отняли, и работу будет не найти, сейчас ситуация меняется. Рабочих рук (не офисных клерков в бухгалтериях) категорически не хватает. Квалифицированные специалисты всех отраслей нарасхват. И упоминание «младше 35 лет» сначала исчезло из вакансий под давлением законодательства, а потом и реальности.

- По итогам 2020 года численность занятых в России сократилась на 1,65 млн человек. Из них 1 млн – работники в возрасте до 30 лет, - подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. – Это в целом по стране, и это рекорд за последние 12 лет.

Что касается Иркутской области, то здесь цифры не такие впечатляющие. Но это просто потому, что сами они меньше. Всего в регионе сегодня есть миллион жителей трудоспособного возраста. Из них в самом начале пути, в возрасте 20-29 лет – 210,4 тысячи или каждый пятый. И только за год молодых стало меньше на 10,1%. К слову, у соседей ситуация не лучше. В Красноярске, в Новосибирске –везде такие цифры, потому что и жизнь в 90-ые была у всех одна. Провал только в соседней Бурятии – здесь «минус» серьезнее, он почти 16%, так как еще связан и с оттоком населения.

Скажем сразу – это только начало. Смотрим демографический прогноз по Иркутской области. Число 20-летних в ближайшие 10 лет вырастет из-за мощного взрыва рождаемости в начале 2000-х. Но, во-первых, ненадолго. А, во-вторых, все равно не перекроет уменьшающееся, как шагреневая кожа, количество 25-летних и 30-летних. При этом 40, 50 и 55-летних с каждым годом становится больше. Рынок труда «седеет», это реальность.

Демографический прогноз: как будет меняться рынок труда в Иркутской области. Фото: Наталья ВИБЕ

- Сейчас рынок труда испытывает дефицит рабочей силы, особенно молодых сотрудников, что является следствием демографической ямы 90-х, - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Утешить владельцев бизнеса может разве что одно – 40-летние работают усерднее, а прибавки к жалованию просят реже.

- Согласно результатам опроса, самыми эффективными сотрудниками оказались женщины старше 40 лет, разведенные или в браке, имеющие одного или несколько взрослых детей – они работают на 14% эффективнее всех возрастных групп, - это данные сервиса Зарплата.ру. – Больше половины из них трудятся в компаниях более трех лет и вдвое реже, по сравнению с молодыми, просят прибавку.

Пока только пятая часть компаний готова нанимать кандидатов старше 40 лет, а наиболее охотно бизнес рассматривает соискателей 25-40 лет, самую дефицитную категорию.