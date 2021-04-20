Автомобиль с полицейскими провалился под лед в Иркутской области, один человек погиб Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Несмотря на многочисленные предупреждения МЧС, некоторые жители Иркутской области этой весной продолжают рисковать жизнью, и выезжать на хрупкий лед рек и озер. Один из таких выездов закончился трагедией в Боханском районе Приангарья. Вечером, 19 апреля четверо местных жителей, трое из которых оказались полицейскими, выехали на лед Братского водохранилища на автомобиле Toyota Hilux. В 15 метрах от берега, лед не выдержал тяжелую машину и треснул. Авто пошло под воду.

- Трое пассажиров успели выбраться из салона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – А вот 38-летний водитель утонул.

В ГУ МВД России по Иркутской области уже подтвердили, что трое выживших пассажиров являются сотрудниками ОВД.

- Во время происшествия они находились вне службы, - прокомментировали в ведомстве. – Сейчас мы проводим служебную проверку по этому факту. Все подробности выясняются.

Свою проверку начали и следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

В МЧС уже сообщили, что причиной трагедии стало игнорирование требований безопасности.

- На реках и озерах региона идет процесс разрушения льда, - отметил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов. - Выезд и выход на него крайне опасны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Косулю, которую собаки загнали на тонкий лед, спасли туристы под Иркутском (Подробности)

Только одна ледовая переправа осталась в Иркутской области 20 апреля (Подробности)