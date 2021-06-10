Шансон лучше!": иркутянин на шоу "Вечерний Ургант" высказался Моргенштерну о его творчестве

Шансон лучше!": иркутянин на шоу "Вечерний Ургант" высказался Моргенштурну о его творчестве. Фото: личный архив Вадима Сычугина, Михаил ФРОЛОВ.

Имя и фамилия безработного 24-летнего жителя Иркутска Вадима Сычугина неожиданно для него самого стали известны всей стране. Мужчина, в прямом смысле прославился, не вставая со своего дивана. Вадим просто зашел в самый популярный видеочат Рулетка, где ему случайно позвонил самый популярный рэпер страны Моргенштерн. Дело в том, что исполнитель, клипы которого набирают десятки миллионов просмотров, стал гостем шоу «Вечерний Ургант». Ведущий Иван Ургант предложил ему поучаствовать в рубрике "Встреча с интересным человеком", суть которой в том, что звезда звонит по видео первому попавшемуся человеку.

- Физкульт-привет! – поприветствовал Моргенштерн, увидев на экране Вадима, который вышел в онлайн, лежа на диване.

Сам же Вадим попросил дать ему секунду, чтобы включить видеозапись разговора и сохранить беседу с рэпером себе на память. А чтобы доказать потом друзьям, что ему звонил настоящий Моргенштерн, попросил назвать его по имени и фамилии. Рэпер с ведущим не отказали. Правда, Ургант сначала по ошибке назвал иркутянина Чучугиным. Но, сибиряк его быстро поправил. А затем ответил на вопрос, как он относится к творчеству скандального исполнителя Моргенштерна.

- У тебя много пропаганды (мата, прим. Ред.), у меня например ребенок слушает тебя и вбивает себе в голову, - начал рассуждать Вадим. – У тебя есть молодежная подача слов. Но пропаганда мата должна быть меньше. Я вот слушаю шансон: «Бутырку», Наговицына, Дюмина, Круга. А моей дочке еще нравится Артур Пирожков.

Впрочем, Моргенштерн не обиделся на слова иркутянина и в конце разговора пожелал Вадиму хорошего настроения.

- Они и правда попали на меня случайно, - рассказывает «КП»-«Иркутск» Вадим Сычугин. – Я просто зашел в чат на несколько минут и тут мне звонят Ургант с Моргенштерном. Я растерялся даже. Когда включил видео, чтобы записать разговор, не нажал на кнопку звук. Считаю, что корректно сказал Моргенштерну, что о нем думает вся страна. Матов и алкоголя в его творчестве должно быть меньше. У меня дочка снимает ролики в Тик-Ток и накладывает музыку Моргенштерна. Я стараюсь это пресекать. Кстати, во время нашего разговора, рэпер показался мне скромняжкой. Совсем не так вел себя, как на сцене.

После того, как выпуск «Вечернего Урганта» появилось в сети, Вадиму начали звонить друзья с вопросом: «Как ты туда попал?». Впрочем, общаться со звездами иркутянину не новинку. Недавно он перекинулся парой фраз с не менее популярными исполнителями Артиком и Астиком во время их концерта в Иркутске.