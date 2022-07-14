Ваши молитвы дали мне силы: в Бурятии встретили Героя России Балдана Цыдыпова, спасшего 150 сослуживцев

Балдан Цыдыпов в аэропорту Улан-Удэ. Фото: правительство Бурятии

В аэропорту Улан-Удэ с почестями встретили Героя России Балдана Цыдыпова. 23-летний командир мотострелкового взвода Тацинской 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады вернулся домой спустя три месяца после того, как спас 150 сослуживцев во время спецоперации по защите Донбасса. При этом Балдан сам получил тяжелое ранение и перенес уже 14 операций. Две недели назад министр обороны Сергей Шойгу приехал к нему в госпиталь, чтобы лично вручить медаль Героя. В родной Бурятии Балдана встретили его родные, глава Бурятии Алексей Цыденов, ветераны боевых действий и даже незнакомые люди, которые просто хотели пожать руку настоящему офицеру.

- Спасибо каждому из вас, кто молился за меня и верил, - сказал Балдан Цыдыпов. - Ваши молитвы дали мне силы восстановиться, перенести 14 операций, вернуться на свою землю живым и невредимым.

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал встретить Балдана Цыдыпова. Фото: правительство Бурятии.

- Балдан – наш герой, Герой России, - отметил Алексей Цыденов. - Радостно, что он вернулся домой. С тяжелыми ранениями, но вернулся. И это самое главное.

Ну а мы еще раз расскажем про подвиг Балдана Цыдыпова. Все произошло 30 марта. В тот день взвод Балдана попал в засаду с артобстрелом. Противник открыл по нашим военным перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Националисты подбили колонну из 6 танков и 3 боевые машины пехоты. Когда один из снарядов попал в БМП, Балдан получил тяжелейшую контузию. Офицер не сдался и принял бой. Развернул боевую машину и встречным огнем сумел вывести из боя бронетехнику противника.

Когда Балдан увидел, что его товарищей ранило, он автоматом выбил заклинивший люк, вытащил двухбойцов, привел их в чувство, а затем под непрекращающимся огнем забинтовал на скорую руку себя. А дальше начался неравный бой. Когда патроны были на исходе, Балдан решил вывести молодых подчиненных.

- Уходите, я вас прикрою! - скомандовал он солдатам.

Встреча Балдана в аэропорту Улан-Удэ. Фото: правительство Бурятии.

Два часа Балдан прикрывал огнем отход сослуживцев и мужественно отражал атаки. Он отстреливался до тех пор пока не потерял сознание. С поля боя его вынесли товарищи, которые вернулись за ним.

В госпитале врачам пришлось ампутировать офицеру часть стопы. А из его груди достали множество осколков. Балдану предстоит длительное восстановление, после которого он займет должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы. Вопрос с будущим трудоустройством Героя распорядился решить Сергей Шойгу.

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