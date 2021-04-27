Самолет экстренно сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажирки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экстренную посадку пришлось совершить в Братске утром, 27 апреля самолету, который летел из Магадана в Новосибирск. Дело в том, что прямо во время полета одной из пассажирок стало плохо. Она попросила помощи у бортпроводников, которые доложили об этом командиру экипажа. Посадка прошла успешно. В аэропорту Братска ее уже ждала карета скорой помощи. Об этом корреспонденту "КП"-"Иркутск" сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Женщину госпитализировали в больницу Братска в 11 часов утра, - рассказали в ведомстве. - Уже в 13:02 борт вылетел далее по маршруту.

Как сейчас себя чувствует пассажирка рейса Магадан-Новосибирск, пока неизвестно.

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