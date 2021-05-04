Найдены тела трех туристов, погибших при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Фото: республиканское агентство ГО и ЧС.

На горе Мунку-Сардык в Бурятии нашли тела всех троих туристов, пропавших после схода лавины вечером 3 мая. Погибшим мужчинам было 19 лет, 34 года и 50 лет.

- В настоящий момент их перевозят на вертолете в Иркутск, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, трагедия произошла вблизи села Монды, на перевале Горелова. Группа туристов из Красноярского края приехала, чтобы покорить высочайший пик Саян. Восхождение на гору начали 2 мая, а на следующий день, когда они взбирались наверх, сошла лавина.

Место, где произошло ЧП. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС.

- Мы услышали громкий хлопок. Увидели, что на нас спускается снежная глыба. Было страшно, - вспоминает в разговоре с «КП»-Иркутск» один из чудом спасшихся, 20-летний Константин.

Ему повезло - снег засыпал его не плотным слоем. Парень сумел откопать себя, а затем выжившего товарища. Остальных участников группы им найти не удалось…

После несчастного случая спасшиеся туристы переночевали на Мунку-Сардык, завернувшись в спальники. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС.

До утра двое туристов ждали спасателей, завернувшись в спальники. Рано утром 4 мая их вывезли на вертолете в Иркутск и передали врачам. Путешественники были в шоковом состоянии и обморозили руки. Они планируют в этот же день отправиться поездом домой.

Прокуратура и СУ СКР по Бурятии проводят проверку. Известно, что сибиряки заранее зарегистрировали маршрут. Они планировали пройти 97 километров и завершить поход 9 мая. По словам Константина, среди них были очень опытные туристы.

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