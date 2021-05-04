В Бурятии подожгли здание религиозной общины, где помощник пастора три года развращал детей. Фото: ГУ МВД по Бурятии.

В Бурятии поздним вечером 2 мая подожгли здание религиозной общины, где ранее 65-летний помощник пастора развращал детей. Напомним, с 2018 по 2021 год мужчина заманивал ребятишек в комнату с игрушками и телевизором, а затем, как сообщили в СУ СКР по республике, совершал насильственные действия сексуального характера. Сейчас он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

А здание, тем временем, пытались уничтожить. Связаны ли эти факты, пока не уточняется.

- В результате пожара частично обгорел амвон. Ущерб устанавливается, - рассказали в ГУ МВД по Бурятии. - Задержан подозреваемый в поджоге, ранее судимый за преступление с наркотиками 27-летний местный житель.

- Гулял, распивал спиртные напитки. Пошел туда, с собой взял солярку, залез во внутрь, поджег и убежал, - кратко рассказал сам мужчина на допросе.

Почему он все-таки пытался спалить здание религиозной организации, сейчас выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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