Как правильно жарить шашлыки и не отравиться в майские праздники, рассказали иркутские врачи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шашлык или просто пикничок на собственной даче или в походе - весной практическим дело святое. В любом случае на майские праздники иркутяне рванут на природу - в поход или на собственную дачу. Значит, и обед обязательно будет там же. С мангалом или без - другой вопрос. О том, как не отравиться при приготовлении пищи, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

Итак, вот основные правила, которые стоит помнить.

1. Если вы часто выезжаете на пикники, купите сумку-холодильник. Это поможет дольше сохранить продукты свежими.

2. Покупайте продукты только в магазинах и на официальных рынках.

3. Не берите с собой на пикник или на дачу, где нет холодильника, молоко, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом. Все они служит питательной средой для болезнетворных микробов.

3. Если собираетесь резать овощи и мясо, запаситесь двумя разными разделочными досками и ножами. Одни используйте для сырых продуктов, другие для готовой пищи. Важно следить, чтобы соки от мяса, курицы, рыбы и любых других сырых продуктов не попали на салаты, фрукты и овощи.

4. Еду нужно тщательно упаковывать, чтобы защитить от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов.

5. Выбирая мясо для жарки на огне, предпочитайте нежирное. Оно полезнее, скажем говядина содержит много железа.

6. Используйте для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для еды - одноразовую посуду и столовые приборы. Шашлык не храните, съедайте " с пылу, с жару". И помните, что приготовление на мангале не гарантирует полного «обеззараживания» — бактерии умирают лишь при 70-75 градусах.

7. Используйте специи. Отлично обеззараживают красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица.

КСТАТИ

Собираясь за город, подумайте об экипировке

Помните о клещах. Они сидят в траве и поджидают жертв. Поэтому осматривайте себя каждые 15 - 20 минут. Особенно тщательно делайте это перед тем, как зайти в дом. Кроме того, обратите внимание на свои вещи и домашних животных.