Сторож из Иркутской области выиграл 2 миллиона рублей в лотерею. Фото: пресс-служба Всероссийской государственной лотереи.

Жителя Иркутской области Владимира Годованца можно смело назвать настоящим везунчиком. В 2019 году мужчина, который подрабатывает сторожем, купил лотерейный билет и выиграл квартиру за 2 миллиона рублей. Приз сибиряк решил забрать деньгами. Позже, всю сумму Владимир все же решил вложить в недвижимость. Он купил новую квартиру и сделал в ней ремонт. Правда, спустя два года после выигрыша, мужчина по-прежнему скромно живет в дачном домике. Недавно он рассказал, почему не переехал в более комфортные условия.

- Квартиру я решил подарить сыну, - цитирует Владимира пресс-служба Всероссийской государственной лотереи. - Благодаря выигрышу, я смог осуществить свою мечту и помог детям. Теперь они живут в комфортной квартире. А у меня есть любимый домик в селе, поэтому остался там с женой. Ведем свое хозяйство и не жалуемся на жизнь.

У Владимира и Татьяны большой огород. Они выращивают овощи, фрукты и зелень.

— Едим все свое, все натуральное, - говорит жена Владимира Татьяна. - Даже на зиму урожая хватает: растет и горох, и жимолость.

Недавно Владимир и Татьяна съездили в Листвянку, и поднялись на смотровую площадку, где, по преданию, люди завязывают ленточки и загадывают желания.

— Мы загадали желание вновь выиграть в лотерею и испытать такие замечательные эмоции снова, - заключают супруги.

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