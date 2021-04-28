Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Иркутске. Фото: Влад КОМЯКОВ

Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Иркутске? Горожане уже бросились затариваться спиртным, помня о том, что всегда на праздники продавать спиртное запрещали, а тут еще объявили десять нерабочих дней сразу. Все уже держат у уме пикники на дачах и выезды на природу. Поэтому слухи о том, что "точно продавать не будут", пошли сразу. Кто-то опирался на сообщения в интернете, про опыт других городов, кто-то - на сообщения соответствующих ведомств. Но, как оказалось, все это неправда.

"Роспотребнадзор опроверг сообщения о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года", - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«В майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя. Сообщения о запрете в Интернете не соответствуют действительности», - указано на официальной странице ведомства в Instagram.

Этому есть вполне логичное объяснение.

-Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области напоминает, что может быть ограничена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от этого места, - уточняет пресс-служба правительства Иркутской области.

В этом случае соответствующее распоряжение выпускают городские власти. В том случае, если большой праздник в честь 9 мая все-таки состоится ( уже известно, что шествие Бессмертного полка, как и демонстрация, пройдут онлайн -ред.), то и запрет на продажу алкоголя на майские праздники 2021 в Иркутске будет действовать только в местах их проведения. Кроме того, информация об ограничениях, если таковые и будут, появится на сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

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