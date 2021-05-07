Землетрясение силой 5-6 баллов произошло рядом с Северомуйским тоннелем в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло в Муйском районе Бурятии. Эпицентр его находился в 15 километрах от поселка Северомуйск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Бурятия.

- Информация о толчках поступила в 04.50 утра по местному времени, - отмечают спасатели. - Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Не нанесло оно урона и железной дороге. Повреждений в Северомуйском тоннеле ВСЖД нет.

- Интенсивность землетрясения в районе дороги составила 5,4 балла, - отмечают в пресс-службе ВСЖД. - Железнодорожниками была оперативно проведена проверка состояния пути, искусственных сооружений, объектов инфраструктуры и социальной сферы. Сейчас проверка завершилась – отклонений нет. Все поезда следуют согласно графику.

Землетрясение произошло 7 мая в Муйском районе Бурятии. Фото: Байкальский филиал геофизической службы РАН

Иркутские сейсмологи отмечают, что энергетический класс землетрясения в районе Северомуйска составил 11.8. В эпицентре это порядка 5-6 баллов. Наиболее сильные толчки зафиксированы как раз вблизи Северомуйского тоннеля – 5 баллов, столько же было в самом Северомуйске. Однако, по данным сотрудников республиканского МЧС, сейсмособытие в самом населенном пункте не ощутили.

3-4 балла было на делезно-дорожной станции Таксимо и поселке Янчукан, колебания силой в 3 балла и меньше также зафиксированы еще в ряде населенных пунктов в Северо-Байкальском районе Бурятии, а также в селе Неляты Каларского района Забайкалья – там было 2 балла.

Напомним, недавно сейсмологи Байкальского филиала геофизической службы РАН фиксировали и толчки в самом Иркутске. Оно произошло 3 мая. Эпицентр сейсмособытия был на границе с Монголией. И как рассказали тогда специалисты, это был очередной афтершок январского землетрясения.

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