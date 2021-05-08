«Едва не угодил под колеса машин»: маленького лисенка подобрали иркутяне на Байкальском тракте

Лисенок примерно двух недель от роду. Фото: Сибирский зоопарк @siberian_zoo

«Смотрите, мы на дороге подобрали, прямо на Байкальском тракте, наверное, это медвежонок!» - с таким заявлением в филиал Сибирского зоопарка в Листвянке накануне пришла молодая пара.

- Было уже около восьми вечера, мы занимались обычными вечерними делами – уборкой в вольерах, кормежкой животных, - рассказывает один из сотрудников. – Все бросили, побежали смотреть. То, что этот детеныш из семейства псовых, поняли сразу, только вот кто… серо-коричневый цвет сбивал с толку – то ли волчонок, то ли песец… По беленькому кончику на хвосте поняли, что это маленький лисенок. Помогла определить нам Ксения, которая выкормила нашу Фокси – это лисенок, которого спасли во время пожара на лесопилке под Иркутском. Лиса тогда обустроила «дом» для малышей среди опилок и старых досок, а когда начался пожар, сбежала. Один лисенок не выжил.

Малыш истошно кричал, шипел, «мяукал» (характерный для лис звук также стал еще одним определяющим вид неведомой зверюшки признаком), но как только почувствовал тепло, согрелся, уткнулся носом - успокоился.

Малыш совсем маленький, не больше котенка. Фото: Сибирский зоопарк @siberian_zoo

- Кто-то побежал за детской смесью в магазин, кто-то уступил свою шапку малышу, - рассказывают киперы. – Накормили, обогрели. Сейчас он уже у нас три дня, пока все хорошо. Прогноз, кажется, благоприятный. Надеемся, выходим крошку. Кстати, это девочка. Она пока только спит и ест. Кормим каждые 2-3 часа.

Выронила лиса или утащили хищные птицы?

Версий, как такая кроха оказалось на Байкальском тракте, две. Первая – лиса перетаскивала малышей на новое место, видимо в старом логове ее что-то спугнуло, и когда перебегала дорогу, испугалась и выронила ценную ношу. Вторая – лисенка утащили хищные птицы.

- Эта версия сомнительная, так как она ползает еще еле-еле, а чтобы ее унесли птицы, ей нужно было выбраться из норы, - размышляют в зоопарке.

Одно известно точно, оставлять детеныша на дороге было нельзя: он размером с котенка, еще и цвет практически «асфальтовый» - на дороге его просто раздавили бы.

- И потом, маленькие детишки – всегда добыча, у нас здесь в Листвянке действительно много хищных птиц – ястребы, орлы, филины постоянно кружат, да и сам такой малыш точно не выжил бы, а вероятность возвращения матери-лисы в место, где ее напугали и где ездит транспорт, близка к нулю.

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