2019-04-24T15:04:17+03:00
Общество

Двух лисят спасли на сгоревшей пилораме в поселке под Иркутском

Они родились в норе, которую их мать обустроила среди опилок и старых досок [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Двух лисят спасли на сгоревшей пилораме в поселке под Иркутском.Двух лисят спасли на сгоревшей пилораме в поселке под Иркутском.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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На пилораме, которая находится в одном из поселков под Иркутском, произошел пожар. Рабочие вызвали спасателей и сами начали тушить пламя до их приезда. Ведь нельзя было терять ни минуты, кругом бревна, которые могут вспыхнуть моментально. Когда подоспела помощь, общими усилиями удалось справиться с огнем. Казалось бы, что на этом все, но нет… Вдруг, среди гула техники и шума воды, кто-то услышал жалобный писк. Прислушались, и точно! Звук доносился из кучи досок оставшихся после распила.

Двух лисят спасли на сгоревшей пилораме в поселке под Иркутском..ГУ МЧС по Иркутской области

Взрослые мужчины, которые всего мгновение назад мужественно боролись с огнем, осторожно начали разгребать груду досок. И достали двух перепачканных лисят, именно они с испугу звали на помощь.

- Они достали двух маленьких лисят, родившихся несколько дней назад, с еще нераскрывшимися глазами, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. – Их мама обустроила себе там нору для родов. А когда начался пожар, сбежала.

Вероятно, что их мама обустроила себе там нору для родов. А когда начался пожар, сбежала. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вероятно, что их мама обустроила себе там нору для родов. А когда начался пожар, сбежала.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Беззащитных крох не бросили. Их забрал один из рабочих пилорамы, чтобы показать ветеринарам. Возможно, что малышам понадобится помощь врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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