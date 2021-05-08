Толкает ядро, стреляет из автомата: 94-летний ветеран ВОВ Константин Познянский из Иркутска готовится к Всемирным играм в Японии

Константин Познянский в отличной форме Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

94-летний ветеран Великой Отечественной войны Константин Познянский готовится к Всемирным играм в Японии. Они пройдут в следующем году. Иркутянин уже много лет подает пример своим активным образом жизни – его обязательно встретишь на Лыжне России (там он выступает уже 15-ый год подряд), на стадионе во время сдачи нормативов ГТО (два года назад Константин Михайлович стал послом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»). Тут надо сказать, что первый свой значок он получил в 9 лет, потом, когда сдачу ГТО в нашей стране возобновили – он выполнил нормативы на золотой знак. Ему тогда был 91 год.

- Спортом мне нравилось заниматься всегда, в 6 лет на турнике подтягивался, самодельном – труба между двух деревьев, - улыбается ветеран. – На коньках катался, на лыжах.

Достичь каких-то высот в спорте не получилось. Началась война. Отец уехал на фонт, а их с матерью эвакуировали из украинского Чернигова в Сибирь. Новоявленному сибиряку тогда было 14 лет. Было уже не до турников, все время занимали ежедневные хлопоты по хозяйству – сено заготовить, огород вскопать, дрова нарубить. И Константин Михайлович уже тогда начал писать письма в военкомат с просьбой призвать и его, но в ряды Красной армии Константина Познянского пустили только в 1944 году. Там и произошло переосмысление ценностей.

- Во время войны я выкурил свою последнюю сигарету, - поделился с корреспондентом «Комсомолки» Константин Михайлович. - С тех пор к этой гадости даже не притрагиваюсь. Алкоголь? Мог пригубить, но только по праздникам.

Толкает ядро, стреляет из "Макарова"

После окончания войны его перевели в Иркутск. Константин Михайлович прослужил до 1957 года в военно-геодезической части, где его как самого спортивного назначили отвечать за физподготовку личного состава. Тогда же он и начал свои утренние зарядки. Своим разминкам на свежем воздухе ветеран верен и по сей день – пробежка, махи руками и ногами, отжимания. Снег, дождь, -35 – ничего не пугает Познянского.

Мороз не отменяет ежедневной зарядки на свежем воздухе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сейчас, в свои 94 года, он в отличной физической форме. Еще и фору может дать какому-нибудь молодцу. Наверное, это и подтолкнуло его к участию в соревнованиях. В прошлом году он ездил на турнир в Сочи, метал ядро, диск. На первенстве области среди ветеранов по стрельбе «выбил» 91 из 100 очков из пистолета Макарова и столько же из автомата. Получил две золотых медали. Помогает готовиться ему сейчас к стартам заслуженный тренер и заслуженный работник физической культуры России Игорь Бражник.

- В следующее году хотим поехать на Всемирные игры среди ветеранов в Японию, в город Киото, - говорит Игорь Иванович. – Будем готовиться.

Сомнений в том, что ветеран одержит победу и на международной арене – нет. Настрой у него боевой. Здоровье не подводит.

- Однажды (в 2000 году) я перенес сначала микроинфаркт, а следом – микроинсульт, - признается Константин Михайлович. - Но на диване перед телевизором лежать не стал. Как только поправился, сразу заявился на участие в лыжных гонках.

Как говорит сам ветеран, такая «бесшабашность» помогает ему оставаться активным. В этом и есть его секрет долголетия.

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