«По рации просили расчистить дорогу»: в Иркутске в День Победы инспекторы ГИБДД спасли беременную женщину. Фото: Василий Филиппов

Иркутяне Виктория и Василий Филипповы через соцсети разыскивают двух инспекторов ГИБДД, чтобы… поблагодарить. В День Победы, 9 мая, сотрудники дорожной полиции в Иркутске спасли беременную женщину, сопроводив ее и мужа в роддом. Из-за внезапно открывшегося кровотечения счет шел буквально на секунды.

- Мы в этот день были у себя дома в коттеджном поселке, проводили праздник в тихом семейном кругу, - рассказала «КП»-Иркутск» мать двоих детей Виктория Филиппова. – Около 11 утра у меня внезапно началось кровотечение. До родов еще два месяца, беременность протекала нормально. И тут вдруг такое…

Не медля ни минуты, женщина позвонила в «Скорую». Но на том конце провода ей ответили, что неотложка приедет только через 1,5 часа, не раньше. Тогда муж Виктории завел автомобиль и самостоятельно повез супругу в роддом. Недалеко от центра города, в районе маратовского кольца, он увидел экипаж ДПС и остановился.

- Муж объяснил ситуацию, попросил инспекторов сопроводить нас. Парни сразу же откликнулись, начали передавать по рации, чтоб расчистили дорогу, - продолжает Виктория.

Встреча с полицейскими стала для Виктории и ее мужа настоящей удачей – если бы не наряд ГИБДД, им пришлось бы делать большой крюк, чтобы доехать до роддома. А все потому, что с минуты на минуту на центральной площади Иркутска должен был начаться парад ко Дню Победы, улицы были перекрыты, а обочины – заставлены автомобилями желающих посмотреть на шествие.

Благодаря сотрудникам ГИБДД, которые ехали впереди, Василий и Виктория Филипповы буквально за пять минут добрались до перинатального центра. Врачи остановили кровотечение и смогли спасти жизнь еще не родившегося малыша.

- По словам медиков, если бы мы не успели вовремя, пришлось бы делать экстренное кесарево сечение, - облегченно вздыхает Виктория.

К счастью, сейчас она и малыш чувствуют себя хорошо. Женщина пока находится в роддоме под наблюдением врачей, чтобы не случилось повторное кровотечение. В спешке они с мужем забыли спросить имена и фамилии полицейских, которые им помогли.

- Супруг только успел их сфотографировать. Но, как только нас выпишут из больницы, хочу лично их поблагодарить, - говорит будущая мама.

Между тем, под постом, опубликованным Викторией в соцсетях, пользователи тоже благодарят инспекторов ГИБДД. И желают мамочке поскорее оказаться дома.

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